大酒店：港旅業弱 長途客未完全重返 籲港人勿唱衰自己 齊出力推動旅客重臨

明報記者 陳偉燊

大酒店位於尖沙嘴的旗艦半島酒店，近年受香港旅遊業低迷拖累，今年第二季入住率降至39%，平均可出租客房收入亦降至2492元。見證香港酒店業多番起落的郭敬文指出，現時長途客未完全重返，這與香港近年對外形象不好有關，預期不能即刻有大改變。他說：「港人很多時在遭遇不好時會『唱衰』自己，其實需要自建信心及推動行業，並且突顯香港優點，令每個重回的旅客感到開心。」他指香港擁有很優質及頂級酒店而享譽全球，而半島酒店會繼續維持團隊及文化，並提供好的服務招徠客人。

倫敦半島近月入住率房租改善

半島酒店坐鎮香港同時，在郭敬文任內，上海、東京、巴黎、伊斯坦堡及倫敦半島酒店相繼誕生，見證集團發展步伐最快時刻，他直言為此感到驕傲。雖然同業新增酒店數目比他們多，但他說集團堅持以自家品牌去自建及擁有酒店，完成發展往往需時，最快成事也需時6到10年。不過這確保他們在每個城市取得最佳位置經營，例如在倫敦及巴黎的半島酒店便可讓旅客欣賞最佳天際線景觀。他說：「大酒店每年收到不下過百份邀請，有時亦自行物色項目，但是不容易達到他們的要求。」

至於新開業的倫敦半島酒店，郭敬文說，當地做建築不容易，遇到挑戰很大，導致進度延遲及超支。當該項目建好及準備好一部分時，即在去年9月試業，並到今年6月份正式開幕。但是受到折舊、利息及員工成本高企影響，致該酒店開業時收入未能跟上及帶來盈利貢獻。但是他稱：「從今年5月至7月份該酒店的動力正顯現，入住率及房租均較之前佳。」就算英國最近多個城市爆發暴動，該酒店未見客人取消預訂。由於該酒店旁建有公寓24間，當中預售14間，有4間公寓已完成銷售入帳。他相信只要該項目陸續入帳後，便有助集團減債。

郭敬文10月底卸任CEO

隨着該集團新建的酒店建成開業，郭敬文稱，會繼續着手翻新現有酒店，最近正分批翻新紐約半島酒店房間，確保保持酒店價值。雖然他將於10月底卸任行政總裁職務，但是他的工作仍停不了，並會任職執行董事至明年5月，他說往後才再定出新計劃。