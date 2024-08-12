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北水3個月淨沽匯控1.2億股 平保減持機會大

標籤：經濟

【明報專訊】匯控（0005）第二大股東中國平安（2318），自5月7日首次披露減持股份後，市場一直關注其持股動向。本報追蹤平保投資及匯控的港股通紀錄，發現自平保披露後的3個月內，北水的匯控持股大減約1.2億股；在匯控不斷回購、股東股權比例提升的情况下，北水持股仍減少近0.5個百分點。按此前披露時平保佔匯控北水持倉約九成計，反映平保持續減持匯控的機會極高。

平保發言人：沒這方面信息

平保3個月前因減持匯控跨越整數百分點，故披露持股減至15.02億股，較2020年9月對上一次披露的16.55億股累減約1.53億股，持倉降至7.98%。平保曾透露其匯控持股是通過港股通購入，因而只能通過港股通持倉，相對當時港股通的匯控北水總持倉約16.56億股，單計平保已約佔九成，其他北水投資者持股只有1.54億股。以北水持倉3個月間累減約1.2億股計，除非其他內地投資者大減約78%持倉，否則合理推斷是平保減持行動持續。

本報就是否繼續減持匯控一事向平安資產管理求證，發言人回應則指「沒有這方面信息」。

儘管平保有大概率持續減持匯控，但由於匯控不斷大規模回購及註銷股份，總股本數量減少，令平保股權比例相對提升，延後持股降至7%以下須披露的時間。本報整合自5月披露減持至今的64個的交易日內，港股通持股量平均每日減少188.3萬股。假設北水減持沽盤按比例九成來自平保，即平保日均減持169.5萬股；期內匯控回購及註銷3.51億股份，日均註銷549.1萬股。按港股通減持速度及匯控回購註銷速度相抵，粗略估算平保或約在4個月後，持股才跌穿7%須再作披露。

曾淵滄：平保減持或因匯控股價高

不過近日北水減持匯控有加快迹象，在截至8月9日（因T+2交收，實際反映截至8月7日持倉）的一周內，其持股減少約2936.9萬股，較截至8月2日的對上一周減持1416.3萬股多逾一倍。

投資匯控多年的資深股評人曾淵滄稱，平保只是匯控小股東，投資的唯一目的是賺錢，達到「價息兼收」，認為目前平保很可能持續減持的唯一理由，是認為匯控股價已相當高因而套現。曾淵滄稱，先前平保與匯控之間曾有爭議，如不滿匯控業務表現、要求分拆及改革，以及曾傳出反對即將卸任的行政總裁祈耀年擔任董事均不成功，但均非平保減持匯控的重要因素。他續稱，除非平保有足夠的資金增持至可以控制董事會，否則難以達到有關要求。

翻查平保2017年12月首度披露持有匯控逾5％股權，至2020年9月增持至逾8%，其間平均股價為47.53元。相對上周五收市價63.95元，不計股息收益，帳面回報近三成半。

明報記者 江陵凱