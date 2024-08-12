內地香水龍頭 穎通自有品牌佔比低

撰文 旻晞

穎通這名字較陌生？那他代理的Hermès、Van Cleef & Arpels、Chopard、Albion等品牌大家應較熟悉。由香港人劉鉅榮創辦的穎通，於內地代理63個奢侈品牌，根據弗若斯特沙利文報告（下稱「報告」）以去年零售額計，是內地第四大香水集團，市佔率8.1%、亦是內地首五大當中唯一一家品牌管理商，若連同計入包括香港及澳門市場，穎通市佔率9.3%排名第三。

香水佔收入82% 遠高於彩妝

除香水，穎通亦有代理彩妝、護膚品、個人護理產品、眼鏡及家居香氛。截至最後實際可行日期，其管理的品牌總數達63個。不過以收入計，香水仍是集團「主打」產品，以截至今年3月底財年數據，來自香水的收入高達81.7%、佔比相較第二收入來源的彩妝足足高出71.3百分點。

穎通管理及銷售的各種價位的香水，包括入門高端香水，價格為599元（每50毫升）（人民幣，下同）或以下、高端香水（價格介乎600元至1199元），以及奢侈香水（價格1200元以上），單計香水其代理外部品牌有48個。集團早於80年代便將業務逐漸拓展至香水以外的品牌，包括1987年開始於中國管理護膚品牌，目前通過合資企業於內地經銷其護膚產品，自2014年起在香港管理高端日本護膚品牌Albion及總部位於德國的高端護膚品Dr. Babor，目前有運營的外部品牌護膚品達16個；同年，穎通亦開始代理眼鏡，目前主要提供採購自5個外部品牌的眼鏡及太陽眼鏡。另今年1月公司開始在內地管理以意大利傳統手工方式製造的意大利個人護理品牌Acca Kappa等。

穎通作為品牌管理公司，業務性質便是「銷貨」，這又取決於其分銷網絡及執行能力，其銷售網由直銷網絡及分銷網絡組成。直銷網絡包括線上線下零售商、旅遊零售商，以至自營的網站及線下專門店及專櫃；分銷網顧名思義便是透過傳統批發分銷商去貨。

過去3個年度，集團有65%至70%收入來自直銷網絡。其線上零售包括於各電商及社交媒體平台上經營的網店，諸如天貓、京東、小紅書、抖音及微信等。線下銷售網絡方面，截至最後實際可行日期，擁有超過7500個銷售點，遍佈中國內地、香港及澳門400多個城市；另外，截至今年3月底，其在中國內地、香港及澳門分別經營102家、92家及87家線下門店/專櫃。

內地香水市場前景而言，報告指去年中國人均香水支出為16元，遠低於2023年日本、韓國、美國及英國，分別為47元、170元、423元及406元，認為這顯著差距表明中國市場的增長潛力；預期2023年至2028年中國人均香水支出將錄14%的複合年增長率，中國香水零售額市場可由2023年的229億元，增至2028年的440億元，複合年增長率約為14%。

中國人均香水支出較低，樂觀看是有增長空間，但其實亦可代表市場有需要加強「教育」及開發，各品牌於市場的推廣及銷售開支自然不低。以穎通來說，截至今年3月底2024財年，業務從新冠疫情中反彈，收入按年升9.7%，而同期銷售及營銷開支便增12%。公司解釋銷售開支增加，主要聘任新銷售及營銷人員以促進銷售增長及分銷網絡擴展，以及與商場及百貨店簽訂的特許經營協議項下付款增加。而同年集團行政開支亦按年升19%，增速同樣高於收入，成本上升壓力浮現。

維持與各品牌合作關係成挑戰

事實上，穎通去年經營溢利按年僅升3.8%，純利升幅卻有19%，其中主要「推手」是所得稅開支大減51%。稅務開支大減，源於上年度的轉讓定價安排，產生相關香港附屬公司應課稅收入減少，以及中國附屬公司動用餘下累計稅項虧損一次性綜合效應，估計是減少了雙重課稅所致。

不過要說穎通營運上最大的挑戰，便是與各品牌的合作關係能否持續。招股文件便指出其業務依賴品牌授權商來發展業務，若未能與品牌授權商取得穩定合作，其業務、財務狀况、經營業績、聲譽及前景將受到重大不利影響。

招股文件透露，2022年12月，與一家主要奢侈品牌的主要品牌授權商簽訂的分銷協議到期，截至2023年3月底年度，有關協議為其總收入貢獻4.24億元或約25.5%，主因是該品牌授權商決定自行在中國經營該品牌。

其實早於2015年，化妝品巨頭Coty（科蒂）以125億美元收購了寶潔的美容業務，一舉取得Gucci、Hugo Boss、D&G、Max Factor等一眾品牌，及後亦因而結束這些品牌與穎通的合作關係；再至2017年，穎通代理長達25年的Burberry香水以及美妝業務，又被品牌以1.6億美元授權給Coty。作為品牌管理企業，與外國品牌的合作關係說來其實一直處於被動位置，當外國品牌認為已有足夠能力「親自落場」時，便是與代理分手的時候。

自有品牌暫未能擔大旗

怎部署？穎通選擇自建品牌。早於1999年穎通以「Santa Monica」的品牌名稱推出自有眼鏡品牌；但至2022年，才以Santa Monica品牌推出5款香水，而該等香水通常被視為入門級高端香水。穎通指出，計劃以Santa Monica品牌下開發家居香氛。另外，除Santa Monica外，亦將開發及推售護膚品品牌等其他自有品牌。不過過去3個財年，Santa Monica產品產生的收入僅佔總收入的0.1%、0.3%及0.9%。看來要令自有品牌足以「擔大旗」，仍有好一段路要走。

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