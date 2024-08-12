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深圳Costco：港人會員佔14% 人均消費850元高過深圳客

標籤：經濟

【明報專訊】繼山姆超市後，今年1月中開幕的深圳Costco（開市客）成為港人北人消費購物另一熱點。深圳Costco店長曹國華表示，深圳Costco開業半年多，香港會員人數佔比不少，但受到政策的限制，Costco無法送貨到港。他表示，在與管理層的多次會議中，都有談論到如何幫港人更輕鬆、簡易地買到Costco的產品，不過仍在思考中。現時Costco香港客日均到訪人數穩定，大多會購買常溫食品、零食、衣服、行李箱等。

周末約400港客到店購物

曹國華向香港傳媒介紹指出，深圳Costco現時共有約3.5萬名香港會員，佔該店總會員數量14%。香港會員人均消費可達約850元（人民幣，下同），高於深圳本地客的人均750元。雖然暑假期間香港人外遊多，但對Costco影響微小，香港客日均人數趨於穩定。現時深圳Costco周中每日平均接待150至200名香港客人，周末則更多，平均有約400名香港客來Costco購物。

港拿地難 南下開店難實現

他補充說，香港亦有旅行社組織深圳遊旅行團，其中一站就是到Costco購物，每日平均有一至兩個香港旅行團來Costco，每個旅行團有十多至二十多人不等。至於未來會否到香港開新店，曹國華指從管理層了解到Costco曾考慮過，但在香港拿地困難，因為Costco的開店標準是至少有1.5萬平方米的場地，這在香港比較難實現。

曹國華又表示，Costco的宗旨是「以合理的價格為會員提供良好的商品及服務」，Costco在美國有統一的採購中心，並且在全球14個區域擁有890間分店，中國現有7間，因此與多家品牌間有獨家優惠。此外，Costco有自有品牌Kirkland，產品均是出名品牌的製造商代加工，價格比大品牌產品要便宜不少，但質量一樣。目前店內自有品牌的產品佔全店總產品的約30%。據介紹，現時Costco的會員費為299元，包括一張會員卡並附贈一張家庭卡，均需實名登記及拍照認證，每張卡一共允許3名客人進入。

另外，曹國華指深圳Costco開業半年多以來已經實現營運盈利。目前店內員工有約350名，未來還會再增聘員工，為未來新店培養更多人才。曹國華稱：「我自己都是從Costco的基層員工升上來的，在Costco已經工作了25年。Costco所有的主管都是基層員工升上來的，員工升遷率達到95%。」