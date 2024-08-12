楊智佳：豬價回升 萬洲首站上望6元

先看環球市况，即使上周四晚美國公布首次申領失業救濟金人數減少1.7萬，至23.3萬的低於預期數字，對於反映美國就業市場大趨勢的意義不大，未有確實證據判斷到美國經濟衰退的概率是上升抑或下降，投資者毋須跟車太貼，情緒起落太大，反而容易高追、低沽，於美股反覆市况損手，候調整吸納仍是較佳策略。於8月22日召開的Jackson Hole會議前，暫不期望美股出現決定性的方向。

業績料續復蘇 市盈率或降至7.2倍

美股周五小反彈、交投快速萎縮，看似冷靜過來，但回升動力不算強，要恢復氣氛、重現強勢的時間會較長。至於中國上周五公布7月消費物價指數（CPI），按年升0.5%，較預期的0.3%升幅為佳，至少暫時穩住了港股及A股投資者的信心，恒指展開了最近一個月以來首次三連升。數據當中，食品價格按年持平，按月計則上升1.2%；非食品價格按年升幅回落至0.7%，按月漲0.4%。

整體CPI數據略見回溫，當中畜肉類價格上漲4.9%，影響了CPI漲幅0.14百分點，升勢最明顯的是豬肉價格，按年升20.4%，按月則升2%。鮮菜及蛋類價格按月分別上升9.3%及3.7%，至於周期性消費的衣著價格按月下跌0.4%，包括家電在內的生活用品及服務價格按月升0.4%。日用消費品價格相對周期消費品價格為強，不是很理想，只不過沒有想像中差而已。

內地豬肉價格急升趨勢，是於今年5月展開，生豬價格由5月初的每公斤14.89元人民幣，升至上周五的20.72元人民幣，升幅達到四成，不少人討論久違的豬周期是否重臨。內地生豬價格向來難以捉摸，但長年守住每公斤12至13元人民幣水平，即使環境較差的2023年也難跌破該水平，似乎中國的豬價，難比2023年更差了。

擬分拆美業務上市 中期利好

豬肉股龍頭萬洲國際（0288）主攻中、歐、美肉製品行業，肉製品業績向來穩定，至於上游豬肉業務則表現反覆。去年萬洲面對中國生豬價格低迷，同時美國業務受累豬價下跌、豬飼料成本上漲的雙重夾擊，去年生物公允價值調整前的純利按年跌56%，至4.72美仙，以周五收市價5.26元計，市盈率約14倍。至於今年首季，內地生豬價格尚未反彈，盈利已回升72%，至2.35美仙，可見業務形勢較2023年好轉。配合近期中國生豬價格回升，美國原材料價格亦隨着通脹放緩而回順，今年應能持續比去年復蘇，若以首季盈利年度化，市盈率便降至7.2倍，市帳率0.8倍，估值不貴。

萬洲國際打算將美國及墨西哥業務史密斯菲爾德食品分拆於美國上市，可視為中期利好因素，至少反映管理層看好短期美國業務，才能以較高估值分拆上市。至於2021年曾發生爭產鬧劇，毋須過分擔憂，始終是一盤現金流穩健的生意，股息率5.7厘亦很不錯，長遠變數不算大。

萬洲下周二公布今年上半年業績，表現估計不差。以今年8倍市盈率作目標，首站上望6元。即使業績後股價不一定會上升，毋須太擔心，可視之為吸納機會。

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[楊智佳 還看今朝]