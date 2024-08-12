溫傑：後市續反覆 善用反向ETF

AI股方面，投資者日趨擔心因資本支出大增，或打擊其盈利。隨着部分企業業績未如預期，都進一步打擊整體投資氣氛。至於套息交易，市場預期聯儲局將急速減息，反觀日本央行的態度則明顯較預期鷹派，加上風險資產普遍受壓，增加拆倉壓力，並形成惡性循環。

市場對經濟的憂慮難以即時消除，套息交易拆倉亦需時，就算環球股市出現超賣後反彈，估計後市將甚為波動，更不排除會再出現單日急跌，大家需要繫好安全帶。港股方面，投資者仍然等待中央政策落地，內地經濟亦未如預期般顯著改善，技術上恒指正反覆回落中，面對外圍波動加劇，暫時不宜過分樂觀。

藉反向產品對冲手上持股

有部分投資者提出，其他股市波動或造就資金流入香港，港股有機會成為資金避風港。我們的觀點是，受惠於低估值，加上欠缺AI相關股，以及估計較少套息交易於港股建倉，港股的跌幅或相對較小；但作為外向型經濟及資金自由流動，若環球股市大跌或美國經濟衰退，資金將全面避險（Risk off），港股同樣會面對沽售壓力。

面對後市仍存壓力，大家可以留意反向ETF。現時市場上有不同指數，例如恒指、科指、日經及納指的反向ETF供大家選擇，若戰友希望對冲手上持股，又或是看淡上述指數，都可留意相關ETF。以恒指為例，如果讀者已持有一定數量的藍籌，當然可以通過減持（即增持現金）以避險。惟若後市回升或港股只是短暫下挫，投資者未必及時買回，有機會錯過往後升幅。在此情况，有一定經驗的投資者可以考慮繼續持有相關股份，但買入南方東英恒生指數每日反向（-2x）產品（7500），對冲部分短期投資風險。

另一個情况是，如果是直接看淡後市，則可把握每次反彈買入反向ETF。再以恒指做例子，若覺得7500太進取，可留意南方東英恒生指數每日反向（-1x）產品（7300）。除ETF外，其實亦可用窩輪或熊證達到近似目標，重點是市况波動，操作上需靈活運作不同工具。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]