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袁國守：騰訊阿里本周放榜成焦點

【明報專訊】美國首領失業救濟金人數回落至23.3萬，低於市場預期，令投資者鬆一口氣，暫消除對美國陷入衰退的疑慮，急瀉後的美股隨即回勇，帶動環球股市瞬間走出股災陰霾。在上周一（5日）全球股市暴跌之際，港股「傷勢」較輕，全周計更有進帳，反彈144點或0.9%，扭轉連跌三周頹勢，周五收報17,090點。

技術派認為，若恒指能守穩萬七關，後市有機會重拾升勢，挑戰17,500點，即上破由5月高位19,700點所延伸的下降通道。更樂觀的看法是，其他股市波動，或吸引資金流入本港，港股有望成為資金避風港。

然而，凱基溫傑在今期專欄中指出，本港作為外向型經濟，若環球股市大跌或美國經濟衰退，資金將全面避險，港股亦會面對沽售壓力，故建議善用反向ETF作對沖。再者，市場仍關注內地經濟前景，雖7月CPI按年升0.5%，惟難言已擺脫通縮威脅，或限制港股反彈幅度。

另外，港股進入業績密集期，重磅股如騰訊（0700）和阿里（9988）將於本周三（14日）及周四（15日）放榜，成績對辦與否將左右大市短期表現，密切留意。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]