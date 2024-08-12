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廖偉強：高息兼北上熱 加快行業洗牌

標籤：廖偉強

【明報專訊】近期大家都集中觀望美國聯儲局是否會在9月開始啟動減息，發展商都不願意在此期間貿然推出焦點新盤。事實上，香港不論是樓市還是各種商業經營，這些年都被高息困擾。一旦掉頭回落，對各方面都有好處。

在筆者近40年的地產業生涯中，見證過香港很多起落；但今次不論是地產業還是零售餐飲業，都經歷了與別不同的大洗牌。地產業的經營者及投資者，遭遇社運及疫情打擊後，迎來更致命的「息魔」。在之前幾年，大部分人都用槓桿借貸買資產或營商，聯儲局兩年前開始加息，短短日子已加息超過5厘。高息環境可謂殺很多經營者及投資者一個措手不及，投資的物業價格下跌之餘，更要不停捱貴息，想減持套現又不易，這些突變令不少地產行業的持份者都沒頂。零售餐飲業就更為慘烈，經濟不佳，市民收入減少，已令這些行業生意不景氣，再加上內地與香港通關後，內地商家的「平靚正」產品及服務，吸引港人北上消費，令生意進一步下滑。同時間，經營者又要面對香港人手不足，以及早年承租的高昂租金。

不過，一些內地品牌的經營者認為目前是進軍香港好時機，然後再走向世界。他們低成本高效率的經營方式，令大部分都能在香港站穩陣腳；一進一退之下，形成了行業的洗牌過程。近年，地產代理應用小紅書、抖音或其他的社交媒體的頻率明顯增加；當然，旨在吸納更多內地人客戶群。事實上，內地人已成為香港人口增長的主流，他們的資金和生意，都逐步泊來香港，無論是一手或二手樓市，內地人入市的比例已經明顯增加，他們填補了這幾年被蒸發或是離開了資金，這也反映了香港正在出現財富「換血」的現象。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]