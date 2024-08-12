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布少明：三大推高租務需求「新引擎」

標籤：布少明

【明報專訊】近期樓市處於租務旺季，成交相當暢旺。其實自從5至6月開始，筆者已多次提及，留意到愈來愈多內地生、外來高才、專才及其受養人持續湧港，衍生出不少租賃需求。

此外，根據政府統計處數據顯示，雖然自從疫情以來，香港一度經歷「移民潮」，但其實自2021年起，人口已經「觸底」，根據最新2023年底人口數字，較移民離港高峰期回升約10萬人至750.3萬人，創有紀錄以來次高，而且僅與2019年錄得的752.1萬人的高位，相差不足2萬人。

與此同時，根據英國內政部資料，2023年全年BNO申請數目僅約3.76萬宗，較2022年大減約34%。若與移民高峰期的2021年錄得約9.64萬宗相比，更是大減逾六成，充分反映移民離港熱潮已退。此外，近月已陸續有部分移居人士決定回流，漸成租賃市場需求「生力軍」。根據美聯物業分行數據顯示，由本行上半年促成的租務交投中，不少均屬移民回流客的租樓及買樓個案。當中租賃交投所佔比例近七成，至於買賣僅佔約三成，反映大部分回流客均採取「先租後買」策略。此外，根據美聯物業研究中心綜合差估署資料，空置率近年持續維持穩定及偏低水平。由2019年至2023年期間，徘徊於3.7%至4.4%，踏入2024年，更是回落至4.1%，反映住屋需求有增無減，有助支持租金向上。

綜合以上因素，除了各方人才及其受養人等持續湧港刺激租務市場外，移民潮逐漸褪色、由各地回流的人口漸漸增加，配合空置率低企，此三大「新引擎」均同時有助推高租務需求。只要9月聯儲局落實減息，相信有助刺激樓市。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]