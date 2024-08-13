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港股波幅160點 成交703億半年最少

標籤：經濟

【明報專訊】美國聯儲局理事上周放鷹，指通脹仍存上行風險，近期失業率上升可能誇大了勞動市場的降溫速度。彭博最新調查顯示，經濟師料美聯儲局9月減息0.25厘，而非市場預期的0.5厘。市場觀望美國本周公布的通脹及零售等數據，以及騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）本周公布業績，恒指窄幅上落，昨日收報17,111點，升0.13%，全日波幅僅160點，為逾3周最窄。大市成交縮減至703億元（見圖），為近半年最少。

北水淨流入43億增九成

恒指高開12點，最多曾升72點，高見17,162點，但之後轉跌，最多跌87點，低見17,002點，收報17,111點，連升4日。全日高低波幅160點，是7月17日後新低。國指升0.2%，科指則跌0.2%。

大市成交連續兩日不足千億元，昨只有703億元，較上日減少20%，是2月15日之後最少，當日內地春節休市，市場缺北水。北水昨淨流入43.4億元，較上日增加90%，為連續第2日流入。

北水淨買入最多的個股是盈富基金（2800），淨入達8.83億元；淨賣出最多的是中國聯通（0762），淨沽達3.17億元。

嗶哩嗶哩聯通沽壓大

重磅科網股個別發展，騰訊股價升1.35%，阿里升0.7%，惟美團（3690）跌2%。嗶哩嗶哩（9626）受內地當局整頓社交媒體「飯圈」文化，大規模刪除帳戶影響連日向下，昨大跌近7%。

聯通連續兩日錄得北水淨流走，股價跌逾半成，為表現最差藍籌及國指成分股，連帶中移動（0941）及中電信（0728）亦偏軟，跌不足1%。

內地餐飲股涯沽，九毛九（9922）、奈雪的茶（2150）同跌約4%；呷哺呷哺（0520）跌近2%。據報澳門修訂法律出新文本提出賭場換錢黨刑事化，濠賭股捱沽（見另文）。

分析：騰訊阿里倘績佳 借勢炒上

獨立股評人熊麗萍表示，市場觀望美數據及本港藍籌業績，近期騰訊、阿里巴巴股價偏強，不排除若業績不俗，市場借業績炒上，並帶動其他科網股及整體大市氣氛，預期恒指短期在16,500點至17,400點上落。