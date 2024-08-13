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澳門擬換錢黨刑事化 賭股逆市挫

【明報專訊】澳門就換錢黨刑事化加緊步伐，銀河娛樂（0027）及金沙中國（1928）股價昨日逆市分別大跌逾4%及近3%，齊齊打入藍籌跌幅榜第二三位。大行花旗發表報告指出，料換錢黨刑事化的消息會拖累濠賭股短期走勢轉弱。美國銀行發表報告，預期這會拖累到澳門的博彩收入表現，因此調低新濠國際（0200）子公司新濠博亞（美：MLCO）目標價12%至7.5美元。

銀娛股價跌逾4% 金沙瀉近3%

澳門立法會上周因應《打擊非法賭博犯罪法》新增條文，推進換錢黨刑事化討論，與此前政府的說法有別，引起市場關注。

濠賭股昨日股價全線逆市走弱，在六大博彩股中，以銀娛跌幅最大，最多跌5.68%，收報29.45元，仍跌4.38%。金沙亦不遑多讓，最多曾跌5.16%，收市時跌幅收窄至2.87%，收報13.65元。

美銀料拖累博彩收入

花旗跟進有關立法消息並發表報告指出，消息料會拖累濠賭股短期走勢轉弱，料為時30日。不過，該行認為澳門仍然是內地旅客的首選度假地，反而濠賭股跌至低於疫情前水平顯得不合理，例如銀河娛樂股價竟比疫情前低11%，金沙中國亦比疫情前低6%，因此認為可以趁低累積濠賭股。

美國銀行則預期，有關消息會拖累到澳門的博彩收入表現，因此其調低新濠博亞目標價12%至7.5美元。儘管新濠博亞的市場佔有率有改善，料在7月份已達14%至15%，不過亦因為換錢黨刑事化而考驗投資者耐性，但美銀仍認為新濠博亞估值吸引，給予買入評級。

此外，花旗另發表報告引述消息指出，澳門在8月份首11日，錄得博彩收入71億元（澳門元，下同），日均達6.57億元，較8月份首4日日均賭收6.25億元高5%。當中中場收入按月上升6%至8%，貴賓博彩按月收入則跌2%至3%，但是贏率則較正常水平高。該行維持8月賭收預測200億元不變，料賭收可回復至2019年同月疫情前的82%，全月日均賭收可達6.45億元。