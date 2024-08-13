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內地上季外商直接投資減千億

【明報專訊】國家外匯管理局上周五公布第二季國際收支平衡表，反映外資母公司對境內企業股權和債權投資的直接投資負債，第二季減少148億美元（約1154億港元），扭轉第一季增加103億美元，為歷來最大額減少，亦是繼去年第三季以來再度出現季度減退（見圖）。總結上半年，外資直接投資減少46億美元，若下半年流出未能扭轉，將是1990年有可比較數據以來，首次出現年度減少。

歷來最大額減少

以人民幣計算，第二季和上半年外資直接投資分別減少1050億元和316億元。外資直接投資當中，主要在關聯企業債務投資減少，第二季下跌220億美元為歷來最多，股權投資增加73億美元，增加幅度為2023年第三季以來最少。

外管局副局長、新聞發言人王春英表示，上半年內地雙向直接投資平穩有序，來華股權性質直接投資中，新增資本金流入408億美元。總體而言，內地面對複雜多變的外部環境，會着力推動高質量發展，增強經濟持續回升向好態勢，將有利於國際收支繼續保持基本平衡。

直接投資負債在2021年達到3440億美元的紀錄高位，近年外國在華投資下跌，去年全年為175億美元，為歷來最小增幅。直接投資負債數據包括外資在境內投資企業的未分配利潤，以及已分配未匯出利潤，彭博指數據可以反映外國公司利潤趨勢，以及它們在內地業務規模變化，外國央行加息同時內地減息刺激經濟，使跨國公司更有理由將利潤現金匯出國外，而不是留在內地。

另外，雖然內地加大力度吸引和留住外國投資，不過因為市場競爭激烈、地緣政治等因素，近年一些外資汽車、家電、半導體等企業的生產等撤出內地。

外管局：內地經濟穩中有進

相對而言，內地企業對外投資的直接投資資產在第二季創歷史新高至708億美元，按年上升81.54%，相信反映外國對華進口商品徵收關稅，內地企業在電動車、電池工廠迅速加大對外投資。

貿易方面，第二季貨物貿易順差1671億美元，服務貿易逆差617億美元，整體貨物和服務貿易順差1054億美元。王春英表示，上半年內地經濟運行總體平穩、穩中有進，新質生產力激發外貿新動能，加上外部需求改善，推動內地貨物貿易進出口穩定增長。