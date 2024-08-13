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閱文上半年純利增34% 《慶餘年第二季》帶動 版權等收入飈逾七成

【明報專訊】「股王」騰訊（0700）將於周三公布業績，系內公司由閱文（0772）打響頭炮，昨公布中期純利增33.9%至5.04億元（人民幣，下同）；經調整純利為7.02億元，按年增加16.4%。

明報記者 蕭嘉聰

閱文今年上半年收入按年升27.7%至41.9億元，在線業務收入按年減少2.2%至19.4億元，自有平台產品在線業務收入由於持續改善分發渠道的投資回報率（ROI），以及專注推動核心產品增長的背景下，按年減少0.9%至16.94億元；騰訊產品渠道在線業務收入按年減少26.2%至1.37億元，主要由於更多內容通過ROI更高的付費閱讀渠道分發，免費閱讀渠道的廣告收入持續減少。

此外，版權運營及其他收入期內按年增加73.3%至22.51億元，主要由於IP運營業務強勁增長，爆款劇集、電影及動畫數量增加，以及IP授權業務規模擴大所致。

平均月付費用戶微增

用戶量方面，集團上半年自有平台產品及自營渠道的平均月活躍用戶由2.117億人按年減少16.9%至1.76億人；平均月付費用戶按年增加0.4%至880萬人，受不同產品的收入組合變動影響，每名付費用戶平均每月收入按年減少1.9%至31.7元。

集團表示，今年5月推出的IP改編電視劇《慶餘年第二季》取得重大成功，正翻譯成14種不同語言，亦反映優質IP的巨大潛力，為《慶餘年》長線開發奠定堅實基礎。

「妙筆大模型」助作家提高生產效率

集團又指出，正將AI技術運用於不同業務領域，旗下「妙筆大模型」協助作家提高生產效率；AI翻譯技術亦幫助海外平台的翻譯作品數量快速增長，今年上半年WebNovel新增了超過1200本AI翻譯作品，覆蓋英語、西班牙語等多種語言版本，AI翻譯作品佔已暢銷榜首100的作品約四成。

旗下IP改編精品短劇 單部流水達3000萬

此外，面對快速發展的短劇市場，閱文亦開始旗下IP改編的精品短劇，單部作品流水已達到3000萬元，未來料推出逾100部短劇，並探索和實踐更多創新形式。