丘鈦上半年多賺4.5倍 續不派中期息

丘鈦科技昨中午公布業績，股價午後較中午休市高開1.5%見4.16港元後回落，收市報4.05港元，升3.6%，成交3520萬港元。

車載等攝像頭模組銷售倍增

按主要產品劃分，銷售攝像頭模組上半年收益按年增44.5%至72.15億元；銷售指紋識別模組錄得3.95億元，按年相若。公司於財政報表提及，上半年應用於智能汽車和物聯網（IoT）智能終端的攝像頭模組銷售數量按年增長約1倍。

上半年集團毛利率按年提升1.8個百分點至5.2%。公司指主要由於全球智能手機銷售情况好轉；應用於車載和IoT領域的攝像頭模組業務取得進步，產能利用率按年改善；高端產品佔比提升；以及美元計價進口結算的材料成本總體穩定。

上月手機攝像頭模組銷量增5.3%

展望未來，公司料智能手機銷售數量有望保持穩定，從而對手機攝像頭模組的數量需求和升規升配形成堅實支撐；新能源車的滲透率提升及AI（人工智能）技術的迅速發展，將幫助智能汽車或自動駕駛的發展進入快車道，從而對車載攝像頭模組的數量需求和規格提升帶來增長動力。

公司昨日亦同時公布7月手機攝像頭模組銷量按年增5.3%至3263.7萬件，按月增1.5%；其中3200萬像素及以上攝像頭模組按年升20.6%至1540.4萬件，按月跌6.8%。至於指紋識別模組銷售數量合計按年增58%至1403.7萬件，按月升8.3%。