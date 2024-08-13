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361度中期多賺12% 派息大增逾1.5倍

標籤：經濟

【明報專訊】體育用品股361度（1361）昨日公布截至今年6月底止中期業績，錄得純利7.9億元（人民幣，下同），按年增12.2%。每股基本盈利0.382元，派中期息每股0.165港元，較上年中期息0.065港元大增1.54倍，派息比率40.3%、按年擴大22.7個百分點。361度昨收報3.47港元，升2.1%。

派息比率40.3% 按年擴22.7個百分點

集團全年收益按年增19.2%至51.4億元，其中電子商務業務收益為12.5億元，按年升16.1%。集團指，營業額按年增近兩成有賴於持續努力進行渠道拓展及市場推廣，促進線上線下全渠道運營，提高了產品銷量及消費者粘性。毛利率41.3%，按年微跌0.4個百分點，經營溢利率按年跌2.4個百分點至20.6%。存貨周轉日數為85日，較去年底減少8天。

營運比率方面，廣告及宣傳開支佔收益10.5%，按年升1.7個百分點，惟員工成本則按年跌0.9個百分點至6.2%，研究及開發成本亦較上年同期跌0.4個百分點至2.8%。

截至今年6月底，集團在中國擁有5740間361度品牌門店，按年淨增加98間，單店平均面積143平方米。其中約75.7%的門店位於三線及三線以下城市，而5.1%及19.2%的門店分別位於一線及二線城市。集團指，自2024年以來，門店渠道結構更加優化，門店平均面積持續穩定提升，終端零售流水表現持續強勁。