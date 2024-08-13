標指「七雄外藍籌」料多賺7% 分析：股市升勢料不再局限少數科技股

Truist Advisory Services聯席投資總監Keith Lerner稱，此前幾季都主要由「七雄」等少數增長股的利潤，推動標普500指數上漲。隨着更廣泛的企業恢復盈利增長，將有助市場更趨平衡，預示股市升勢不再局限於少數科技股，為投資者帶來更廣泛投資機會。

「七雄」利潤增長料放緩

彭博行業研究指出，第二季的業績顯示，美國大型企業的利潤增長有所放緩，而一些規模較小的企業利潤開始增長加快。整體來說，標普500指數成分股第二季利潤勝於預期的比率，已接近長期均值。花旗集團股票交易策略主管Stuart Kaiser指出，更廣泛的企業獲利，是「我們認為今年股票升勢將擴大至『七雄』以外的關鍵原因」。市場人士預期，這可能進一步推動資金由大型股轉向小型股。

彭博行業研究指出，整體來說，企業主管對盈利前景樂觀。上調盈利指引的企業比率，相比下調盈利指引的企業比率，預計將出現正值，這將會是2021年以來首次。美銀的數據亦顯示類似情况，分析師對2024及25年的平均盈利預測都趨向樂觀。

目前除了AI龍頭Nvidia（美：NVDA）以外，其餘「七雄」——蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、Alphabet（美：GOOG）、Tesla（美：TSLA）、亞馬遜（美：AMZN）及Meta（美：META）已公布業績。分析師預期，這七大企業次季利潤按年增長35%，較過往的季度增長顯著放緩。

AI炒作已過 市場須看到盈利前景

此前亞馬遜、微軟及Alphabet公布的展望若非遜於預期，就是欠缺細節，令市場憂慮AI投資未能在短期內提升回報。美銀股票和量化策略師Savita Subramanian指出，AI貨幣化是市場重點，「AI炒作已成過去，是時候給市場看到盈利前景」。

事實上，第二季業績期的股市反應，比以往劇烈。花旗指出，標普500指數企業公布次季財報當天的平均股價升幅或跌幅達4.9%，遠高於3.3%上下波幅的歷史均值。貝萊德指出，股市波動不僅受到財報影響，也受到主要央行的政策預期、匯率變化及股票輪動等因素驅動。此輪股票輪動始自7月公布的美國6月消費者物價指數（CPI）全面降溫，推動了減息預期。隨着本周三的美國7月CPI數據發布，市場有可能再趨波動。

（綜合報道）

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