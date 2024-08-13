黃雯怡：龍源獲政策支持 險資力撐

國家發改委等多個部門日前發布《加快構建新型電力系統行動方案（2024-2027年）》，計劃開展大規模高比例新能源外送攻堅行動，有效提高在運輸電通道新能源電量佔比。此外，中共中央、國務院印發的《關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》在8月11日發布，這是中央層面首次對加快經濟社會發展全面綠色轉型進行系統部署。意見提出，大力發展非化石能源；加快西北風電光伏、西南水電、海上風電、沿海核電等清潔能源基地建設等。

龍源電力（0916）作為新能源電力龍頭股份，具國企背景，主力從事風電場設計、建設與運營，亦經營火電、太陽能、生物質、地熱等其他發電項目。「十四五」期間龍源電力目標新增風光裝機30GW，規劃2024至2025年將分別投產7.5GW和11.5GW。公司此前公告稱，控股股東國家能源投資集團擬啟動向公司注入部分新能源資產的工作，預計新能源裝機規模約400萬千瓦，料有助於達成裝機規模目標。龍源7月發電量按年下降2.31%至6,177,783兆瓦時，其中，風電下降6.97%，其他可再生能源增長42.24%。

在新「國九條」鼓勵下，內地險資等長線資金積極入市，目標包括符合國家政策方向的電力、新能源等公用股。此前國資壽險公司瑞眾人壽保險增持龍源電力526萬股，每股作價7.45元，持股比例增至5%，料後續有望吸引更多長線資金進入。此前由高位8.13元回吐，當前靜態市盈率約8.6倍，值得關注，暫上望8.1元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]