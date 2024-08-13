陳頴峯：從特朗普演說看加密幣主流化趨勢

再到最近8月5日，加密貨幣市場經歷多年來最「熊」的一天。這次急跌，與日本央行首次在17年內，將短期政府債券的利率從0提高到0.25厘有關，這次政策改變引發了全球市場波動，包括加密貨幣市場。這一次加密貨幣與主流股市同步下挫，無疑是另一證明加密貨幣漸漸接近主流資產，亦表明幣圈投資者、市場行為，都愈來愈受到跟傳統金融市場相同的宏觀經濟因素的同步影響。

特朗普在7月27日的演講中提出了幾項重要政策建議，旨在將加密貨幣，特別是比特幣正式納入美國的國家戰略，50分鐘演說的要點包括：

（1）建立戰略性比特幣儲備，特朗普計劃創建一個由美國政府持有的比特幣儲備，所有現有及未來獲得的比特幣，將100%保留作為國家戰略儲備的核心。

（2）設立比特幣和加密貨幣顧問委員會，委員會的任務是在特朗普上任後的首100天內，設計出一套透明的監管指南，以利加密貨幣行業的發展。

（3）反對央行數字貨幣（CBDC），特朗普明確反對美國發行數碼美元，堅稱在他的任期內，絕不會有CBDC的出現。

（4）推進加密貨幣挖礦業友好政策，他承諾將制定友好的加密挖礦業政策，以保持行業在美國的競爭力，避免行業外移。

（5）擴大穩定幣的安全擴展，提出建立框架以安全地擴展穩定幣的使用，進一步強化美元的全球主導地位。

（6）「You're fired！」給美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler，特朗普指若他一旦當選，他將會在第一天解僱現任SEC主席，以終止他對加密貨幣行業的「迫害」。

特朗普的政策建議，顯示了他對加密貨幣行業的極大支持，當然他的演講不是信口雌黃，一定是經過他和他背後的團隊細心分析和謀劃，但這些政策的實施可能性和潛在影響仍需仔細分析。

首先在政策實施的可行性方面，建立比特幣戰略儲備，聽起來是一個大膽的計劃，但考慮到比特幣價格的高波動性，這一政策的經濟穩定性和實際效用有待驗證。其次是監管遇到的挑戰，解僱SEC主席可能會在短期內減少對加密貨幣行業的監管壓力，但長期看，可能對投資者保護和市場穩定性發出一個負面的信號。至於在國際間的影響，美若大力推動加密貨幣，可能會激起其他國家的相應或反對行動，進而影響全球金融市場穩定。最後可能會引起技術與安全挑戰，加密貨幣的主流化，將會帶來更多的技術和安全挑戰，需要國家層面重視投入相應的資源。

特朗普的演講及其政策提議，可能是將加密貨幣正式納入國家戰略的一個轉折點，象徵着政治領袖開始正視加密貨幣的潛力和挑戰。然而，這些提議的實施仍然充滿挑戰，需要在創新與監管、自由與安全之間找到平衡。未來的路如何走，將是一個需要所有政策制定者、政經學者、監管機構和市場參與者共同面對的重大課題。

亞洲金融科技師學會副主席、大灣區金融科技聯盟創會主席

[陳頴峯 金科育律]