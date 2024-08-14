恒指再漲62點 連升5日

【明報專訊】投資者靜待大型股份派發業績，以及美國最新CPI（消費者價格指數）數據，港股觀望氣氛濃厚。恒指昨窄幅上落，全日上落只有178點，收市升62點，收報17,174點，連升5日。全日成交額連續第二日跌至近700億元，昨日僅錄得708.46億元，較前日略增5.12億元。