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渣打中小企營商指數疫後低 反映營商信心續弱 5分項指數全跌

標籤：經濟

【明報專訊】香港生產力促進局昨公布2024年度第三季「渣打中小企領先營商指數」，調查顯示，本季綜合營商指數按季下跌4.8至42.5，是自2022年第二季疫情高峰時的35.7以來最低。渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，最新指數顯示本港中小企營商信心持續疲弱。

明報記者 邱潤青

第三季「渣打中小企領先營商指數」於7月收集了814家本港中小企決策人對第三季度整體營商環境的看法，以及探討高息環境對公司決策的影響及應對與部署。五大分項指數於本季錄得全線下跌。除「投資意向」分項外，其餘4分項指數均見兩年最低位。其中跌幅最顯著的分項為「環球經濟」，較上季跌9.9至29.5。指數以50為中性水平線、高於50代表受訪者持正面態度，低於50代表受訪者看淡有關因素。

92%受訪中小企本季維持或增投資

劉健恒分析，調查期內美國大選選情不明朗，加之內地經濟放緩令中小企普遍持謹慎態度。此外，「盈利表現」按季跌8.3至35.1，「營業狀況」跌8.0至39.4，「招聘意向」跌1.7至49.6。

整體投資趨勢方面，92%受訪中小企表示會在本季維持或增加投資，與上季持平。最多中小企預期本季維持或增加投資的項目為「研究及開發項目」。

生產力促進局亦公布「高息環境對本港中小企的影響」調查結果，超過一半（56%）中小企表示高息環境令客戶消費能力下降，其中零售業（77%）、住宿及膳食服務業（70%）及地產業（69%）受影響最大。

劉健恒：美聯儲或減息3次共0.75厘

營運方面，32%受訪中小企認為對公司現金流有負面影響，在有供應鏈的中小企中，29%認為對供應鏈管理有負面影響，融資方面，18%受訪者表示高息環境中於借貸或取得新資金方面有困難。此外，25%中小企表示將在減息周期開始時調整產品或服務價格。

劉健恒指出，預期今年美聯儲可能減息3次共0.75厘，至明年上半年減息速度可能加快，或減1.25厘。減息可利好本港各行業，而地產業及餐飲住宿業可最先受惠。經濟發展方面，劉健恒預測，在市場信心薄弱下，未來數季經濟復蘇的幅度溫和，並維持全年2.6%經濟增長的預期。