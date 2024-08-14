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騰訊音樂經調整純利升23% 料ARPPU增速加快

【明報專訊】騰訊音樂（1698）公布第二季業績，純利按年升29.6%至16.8億元（人民幣，下同），經調整純利為18.7億元，升22.5%。集團管理層預期，全年可達至健康的收入及盈利增長，相信單個付費用戶月均收入（ARPPU）下半年的增速將會加快，惟社交娛樂服務仍受壓。

社交娛樂服務受壓 相關收入跌43%

集團期內總收入為71.6億元，按年下跌1.7%；在線音樂服務收入增長27.7%至54.2億元，主要受惠於訂閱及廣告服務收入增長，不過社交娛樂服務和其他服務收入按年跌42.8%至17.4億元，因去年同期起調整部分直播互動功能，實施更嚴格合規程序，以及其他平台競爭加大所致。集團管理層表示，社交娛樂服務仍面臨競爭、宏觀等因素的持續挑戰，但隨著業務對總收入貢獻減少，影響會被線上音樂業務穩健成長所抵消。

主要經營指標方面，在線音樂服務的月活躍用戶數按年跌3.9%至5.71億，不過付費用戶增長17.7%至1.17億；ARPPU亦升10.3%至10.7元。集團指出，在線音樂業務的付費用戶數的持續提升主要受惠於高品質的內容、具有吸引力的會員權益，用戶運營改善和有效推廣措施。

此外，社交娛樂服務移動端的月活躍用戶數第二季按年跌31.6%至9300萬；付費用戶數就升5.3%至790萬，惟ARPPU跌45.8%至73.2元。

騰訊音樂執行董事長彭迦信表示，今年上半年集團在線音樂付費用戶數淨增超過1000萬，單個付費用戶人均收入亦穩步上升。他指出，未來ARPPU主要由超級會員服務（SVIP）所帶動，SVIP每月收費為40元，為除了保持基礎的內容特權，例如「優先聽」權利，亦會在其他模式給予用戶更高價值，包括升級音質及音效。

至於競爭情况，彭迦信認為，在線音樂行業常規由幾家平台競爭，騰訊音樂重心策略是同時營運平台及內容，改善用戶體驗，提升內容競爭力，在行業保持獨有優勢。