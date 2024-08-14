碧桂園服務盈警 料核心利潤半年最多減37%

集團稱，上述的下降情况主要是由於出於謹慎性原則而對若干信用風險顯著上升的客戶，於集團完成履約義務且已收取該等客戶的對價時，方將收取的對價確認為收入導致。

同時，對來自於若干獨立第三方風險客商的貿易應收款項增加計提信用減值損失；集團持有的若干財務投資相關收益下降；及外部不利因素影響、企業經營管理因素、由於各業務毛利率不同且其在總收入中的比例發生變化與集團主動提升服務品質等原因導致其業務毛利率下跌。

上半年綜合收入上升，集團稱由於物管服務、社區增值服務及「三供一業」業務收入綜合增加，疊加集團主動壓降關聯方業務規模導致非業主增值服務收入下降，城市服務及商業運營服務收入減少的綜合影響導致。