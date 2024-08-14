WSJ：華為準備推新AI晶片 表現被指勝過Nvidia B20

【明報專訊】《華爾街日報》（WSJ）引述知情人士稱，華為正克服美國的制裁，接近推出新的AI晶片，以挑Nvidia（英偉達）（美：NVDA）在中國市場的銷售。消息指中國網絡公司及電訊營運商最近幾周一直測試華為最新的昇騰（Ascend）910C處理器。據稱，華為向潛在客戶表示，910C的性能媲美Nvidia的Hopper系列旗艦晶片H100，後者被美國禁止在中國市場出售。
知情人士稱，包括TikTok母企字節跳動、搜尋引擎巨頭百度（9888），以及中國移動（0941）在內的公司，正就購買910C與華為進行磋商。華為與潛在客戶的初步談判表明，訂單可能超過7萬塊晶片，總值約20億美元。
消息指，華為計劃最早於10月開始發貨，但最終購買量仍可能與最初計劃不同，且交付時間可能會有變化。知情人士稱，華為目前的晶片生產面臨延遲的問題。鑑於美國不斷收緊制裁的前景，有可能會影響華為取得機器零件及AI硬件中使用的新型儲存晶片。華為自2019年被美國列入出口管制實體清單，被限制取得美國設備及技術。
過去兩年，美國政府已兩度收緊對中國的技術出口管制。在2022年10月首次實施限制措施後，Nvidia降低了對華出口的晶片性能。到去年10月，更多Nvidia晶片被禁止對華出口，促使Nvidia一再為中國市場推出「降級版」AI晶片，例如H20。
相較之下，OpenAI、亞馬遜（美：AMZN）和Alphabet（美：GOOG）等美國科技巨企快將能使用Nvidia最新的Blackwell系列晶片，較Hopper系列大幅升級。據稱，Nvidia正開發面向中國市場的Blackwell系列B20晶片，但若美國政府再次收緊規定，B20仍將難以獲得美國對華出口許可。各種限制讓華為的新一代AI晶片可以填補Nvidia留下的市場空白。
產業研究公司SemiAnalysis指出，華為910C的表現可能勝過B20，若華為能成功生產新晶片，而Nvidia仍然無法向中國客戶提供先進晶片，那麼Nvidia將迅速失去中國市場份額。SemiAnalysis估計，若美國不再施加額外的限制，華為明年可能會生產130萬至140萬塊910C晶片。