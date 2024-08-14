WSJ：華為準備推新AI晶片 表現被指勝過Nvidia B20

字節跳動百度中移等洽購

知情人士稱，包括TikTok母企字節跳動、搜尋引擎巨頭百度（9888），以及中國移動（0941）在內的公司，正就購買910C與華為進行磋商。華為與潛在客戶的初步談判表明，訂單可能超過7萬塊晶片，總值約20億美元。

消息指，華為計劃最早於10月開始發貨，但最終購買量仍可能與最初計劃不同，且交付時間可能會有變化。知情人士稱，華為目前的晶片生產面臨延遲的問題。鑑於美國不斷收緊制裁的前景，有可能會影響華為取得機器零件及AI硬件中使用的新型儲存晶片。華為自2019年被美國列入出口管制實體清單，被限制取得美國設備及技術。

過去兩年，美國政府已兩度收緊對中國的技術出口管制。在2022年10月首次實施限制措施後，Nvidia降低了對華出口的晶片性能。到去年10月，更多Nvidia晶片被禁止對華出口，促使Nvidia一再為中國市場推出「降級版」AI晶片，例如H20。

填補因美制裁留下市場空間

相較之下，OpenAI、亞馬遜（美：AMZN）和Alphabet（美：GOOG）等美國科技巨企快將能使用Nvidia最新的Blackwell系列晶片，較Hopper系列大幅升級。據稱，Nvidia正開發面向中國市場的Blackwell系列B20晶片，但若美國政府再次收緊規定，B20仍將難以獲得美國對華出口許可。各種限制讓華為的新一代AI晶片可以填補Nvidia留下的市場空白。

產業研究公司SemiAnalysis指出，華為910C的表現可能勝過B20，若華為能成功生產新晶片，而Nvidia仍然無法向中國客戶提供先進晶片，那麼Nvidia將迅速失去中國市場份額。SemiAnalysis估計，若美國不再施加額外的限制，華為明年可能會生產130萬至140萬塊910C晶片。

（華爾街日報）

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