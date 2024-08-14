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楊智佳：中藥股毋懼經濟弱 聯邦制藥可吸

【明報專訊】恒指昨日上升62點，收報17,174點，主板成交708億元，指數上下波幅只有約1%，交投保持低迷。踏入中美公布7月經濟數據的一周，似乎中國的經濟數據，尚未有足夠說服力為股市帶來轉機。不過，人行公布M2貨幣供應、新增貸款等數據，是向着正確方向走，不過，投資者要求的是經濟復蘇，於曙光出現之前，資金只會維持按兵不動。外資眼中，中國尚未出現吸引的投資機會。

人行昨日公布，今年7月新增貸款2600億元人民幣，為2009年11月以來最低。M2貨幣供應按年升6.3%，按月下跌1.71萬億元人民幣。每年7月份均為新增貸款的淡季，不過，今年7月的新增貸款較14年前的2010年7月更低，以目前的貨幣購買力遠低於當年來計，今年7月的新增貸款真的是非常低的水平。

新增貸款見多年低位、M2按月下降，一方面是經濟疲弱，沒有適合的項目投資，借貸需求低下，當然不是理想的情况；另一方面反映中央放棄「大水漫灌」，反正催谷貸款亦只會將資金投入低效益的項目，然後流入民間存款、再流不出來，亦有部分資金流進國債，與其強行刺激經濟亦沒有大意義，順其自然減慢貸款速度，亦不是壞事，子彈大可留待適當時機才發出。

倘政策達共識 教育板塊或翻生

然而，即使沒有「大水漫灌」，中國的貸款數字仍然每年以相當高速累積，以今年首7個月數字計算，新增貸款13.53萬億元人民幣，相當於國內生產總值（GDP）的10.7%，年度化的債務累積速度，相比迷失20年期間的日本債務升速有過之而無不及。似乎在負債累積一環，只能減慢累積，而不能阻止高速地累積。負債過高，無論施展財政政策抑或貨幣政策，都會格外手緊。

自從房地產低潮令GDP出現缺口，中央亦已作出多方面的監管放寬，例如更支持平台經濟，以幫助填補經濟缺口，但明顯未足夠。至於有沒有空間進一步放寬？例如今年初曾傳出教培行業放寬監管的消息，然後消息被否認，而上周本港上市的教育股曾經出現一連兩日急彈，惟升勢未能持續。假如未來政策能達到共識，或以另一種方式去扶持教育，能於監管及振興經濟方面作出平衡，教育板塊或有翻生的機會。

潛在放寬監管的行業以及經濟周期股，或許未是時候獲青睞，資金仍然追捧低市盈率、高派息、逆周期防守性高的股份，醫療行業本來是很不錯的板塊，可惜生科股面對中美矛盾受到打擊，中藥股似乎更符合投資者偏愛的條件。

港股調整 聯邦神威仍一浪高於一浪

港股經歷近3個月的調整，中藥股聯邦制藥（3933）及神威藥業（2877）於調整過程中仍保持長期一浪比一浪高的走勢，走勢相當不俗。

中藥股一來獲得國策支持，二來去年盈利回升，毋懼經濟弱勢，聯邦及神威的歷史市盈率6倍左右，股息率達到6厘，兩股均是不錯的吸納對象。其中，聯邦制藥每次調整過後，都會出現至少3元的中線上升浪，倘維持過去上升趨勢，可上望11元；止蝕位可設於7.8元左右，風險回報合理。

[楊智佳 還看今朝]