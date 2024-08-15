活在灣區：灣區高球會籍 10餘萬人幣有交易

明報記者 劉敬華

近期深圳室內運動場館或室內遊樂場，如KK PARK、Partyday及HOP-DX，由於同一場地可以提供多項運動設施，票價由百多元人民幣起，因而受到港人追捧，適逢暑假更成港人親子活動的好去處。以位於深圳萬達廣場的Partyday運動超樂園為例，場館佔地10萬呎，場內提供溜冰、保齡球、射擊、棒球、桌球及卡丁車等逾50項遊樂設施。票價方面，參考昨日Klook網站的門票售價，假日單人2.5小時票價為211港元，假日單人不限時門票價為318港元。又如位於寶安前海HOP天地的HOP-DX潮玩運動街區，佔地16萬呎，內設滾軸溜冰場、射箭、保齡球及迷你高爾夫球場等逾100款運動及遊樂設施，再參考Klook網站的門票售價，運動區2.5小時單人票為221港元，運動區全天成人單人票為267港元。

港高球會籍一般逾千萬元

上述兩大室內遊樂場均提供小型高爾夫球設施，至於戶外高球體驗，隨着近年內地高爾夫球會愈開愈多，僅深圳已有多個球會選擇，其中又以深圳觀瀾湖高爾夫球會較為港人所熟悉。高爾夫球場向來為商賈雲集之地，隨着大灣區經濟持續發展，愈來愈多港人為拓展內地人脈，而加入內地高爾夫球會。

公司會籍可於二手市場出租

目前大灣區內的高爾夫球二手會籍可由10多萬元人民幣起，相對本港一般逾千萬港元的高球會籍親民得多，實際會籍價格一般會按會籍類別或級別而有所不同。

高爾夫球會籍一般可分為兩大類，分別為個人會籍及公司會籍，前者為以個人名義持有的會籍，會籍使用者只有會籍持有人及其家庭成員，除非將會籍轉讓，否則使用權不得轉讓予他人，而公司會籍則以公司名義持有， 持有者一般是有經營業務的公司，部分內地高球會亦接受沒有業務的空殼公司持有會籍，公司會籍的使用者由公司提名，提名人數可由1至3，可提名3人的公司會籍價格會較僅能提名1人的公司會籍為高，由於在提名機制下，公司可按需要隨時轉換會籍的使用者，令持有會籍的公司可在二手市場出租相關會籍。除個人及公司兩大類會籍外，個別高球會會籍設有鑽石、白金、金及翡翠等不同級別，級別愈高可享用的服務愈多，會籍價格及月費亦愈高。

二手買賣須留意轉讓要球會同意

至於一手及二手會籍，由於不少熱門高球場已停收新會員，要加入只能在二手市場上向現有會員購買二手會籍。目前由於內地高球會選擇眾多，二手會籍市場不乏供應，加上中介公司加入競爭下，不少高球會籍以吸引價格在二手市場出售，尤其是同時期仍有一手會籍供應的球會會籍，此類二手會籍的價格往往會較同期的一手會籍價格廉宜。一手會籍與二手會籍在會員權益上一般無異，除非球會對轉讓會籍有特別限制。要留意的是，會籍轉讓需要經過球會同意和認可方能生效，因此在購買二手會籍前，應當了解球會的會員章程或管理規則，以及球會在會籍轉讓方面的規則和政策。

無論是一手或二手市場購買會籍，也要留意月費、轉讓費及更換提名人費等費用。月費為會籍持有人每月需支付的月費，目前內地球會月費由數百元至千多元人民幣不等，即使是同一球會，不同級別會籍的月費也不同。轉讓費是會籍持有人或公司於二手市場成功轉售會籍的過程中，需向球會支付的費用，而更換提名人費，則為公司會籍更改提名使用者時向球會支付的費用。

可先租後買 體驗球會設施質素

儘管會籍價格及費用是選擇球會的主要因素之一，更重要的是考慮購買會籍的目的及用途 ，如僅作為個人或家庭娛樂之用，應以就近地點、方便交通及完善的會所設施為前提考慮， 如作為商業會議、招待賓客及拓展商業人脈的場所，則要考慮球會在商界的熱度、會所設施及餐廳質素。自用或商用，也應參考會所現有會員的口碑，並親身到多家會所參觀比較，又或先租一年高球會籍作深入體驗，再考慮是否需要購買。

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