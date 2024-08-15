長建下周一英主板掛牌

伙長實電能35億購英風電資產

大行相繼發表報告，瑞銀報告預期今次長建收購英格蘭的陸上風電組合會對盈利有正面效益，料會帶來1%至2%增益，同時由於該項目的預估企業價值相對除息稅、折舊及攤銷前盈利只有7倍，料比歐洲上市同業為低。英國亦在歐洲市場中，擁有最佳質素的可再生能源資產。摩根大通更認為，長建與電能曾在葡萄牙擁有管理陸上風電場的經驗，因此今次收購料會對其基建提供綠電，帶來協同作用。

此前長建、電能及長實，分別在4月及5月宣布收購英國貝爾法斯特的配氣項目Phoenix Energy及太陽能項目UU Solar股權，分別出資74億元及8.9億元，連同今次收購Aviva Investors的陸上風電項目出資35億元，在短短4個月在英國的再生能源項目投資117.9億元。據長建的說法，今次收購的陸上風電場共32個，總裝機容量為175兆瓦，淨權益裝機容量為137兆瓦，並遍布英格蘭、威爾斯及蘇格蘭。

4個月共投資英再生能源118億

長建指出，該陸上風電場業務的收益主要來自與通脹掛鈎的政府資助及電費收益。緊隨買、賣雙方於8月13日簽訂協議後，該集團料今次收購將於9月下旬完成交易。翻查資料顯示，Aviva Investors過往10多年在英國、意大利不時出手收購陸上及離岸風電項目，近年更參與離岸風電及相關保險項目，尋求風險平衡。

此外長建宣布，已向英國金融市場行為監管局（下稱監管局）申請，批准將全部已發行股本25.19億股作國際商業公司第二上市，並已向英國倫敦證券交易所申請批准股份在主板市場上市。其預期股份將於下周一在英國夏令時間上午8時正上市，並以代號「CKI」進行買賣，將以英鎊報價及買賣。為促進交投，其擬與倫交所的市場莊家訂立促進流動性的慣常安排，另和控股股東長江和記（0001）討論，長和可能提供部分股份促進股份上市後首次買賣。