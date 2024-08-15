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恒指5連升斷纜 成交不足700億

標籤：經濟

【明報專訊】美國7月生產物價指數（PPI）升幅低於預期，增強市場對聯儲局9月減息的信心，但內地公布貸款數據不理想，拖累A股、港股受壓，終止恒指五連升的勢頭，昨日收市報17,113點，跌60點，市場觀望大型科網股業績及美國通脹數據，入市意欲偏低，成交進一步跌穿700億元，為2月15日以來最低。

北水淨流出逾10億

隔晚美股做好，恒指昨高開59點後早段曾經升過80點，一度重上20天線，但迅速隨A股回落，午後跌幅最多擴大至118點，收市跌60點或0.35%，全日波幅不足200點，成交680億元，國指跌24點或0.4%，收報6025點，科指跌33點或0.99%，收報3395點。北水南下合計淨流出10.42億元，終止連續3日流入，盈富（2800）遭北水沽14.7億元，騰訊（0700）、美團（3690）亦被沽逾1.4億元，中移動（0941）則錄5.29億元淨入。

科技股普遍跌，騰訊公布業績前股價跌1.3%，今日公布業績的阿里巴巴（9988）跌0.4%，美團跌1.3%，網易（9999）跌近4%；醫藥股亦有沽壓，翰森製藥（3692）跌3.7%，藥明生物（2269）及藥明康德（2359）齊跌逾4%，成跌幅最大兩隻藍籌。

科網股捱沽 公用股做好

萬洲國際（0288）績佳兼派息大增一倍，股價大升8.4%，為升幅最大藍籌；減息預期升，多隻公用股做好，電能實業（0006）升0.5%，創上市新高，中電（0002）及電盈（0008）同創52周高，分別升0.6%及0.5%，收購英國風電場的長建（1038）盤中曾創新高見57元，收市跌0.7%至56.35元。

第一上海首席策略師葉尚志表示，恒指連續4日在17,000至17,250點間徘徊，加上大市成交量持續縮減，都是市場轉勢前的徵兆，未來幾天將會是關鍵，目前來看，17,000點可以看作為恒指的好淡分水線，守穩的話，短期反彈將有望伸展，否則有重拾弱勢傾向。