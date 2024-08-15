新秀麗決定赴美雙重上市 中期多賺7.7%不派息 稱前景未明朗

明報記者 黃志偉

新秀麗今年3月提出尋求雙重上市以提高股東價值，惟當時仍未有具體上市地點，而公司昨日於業績公告指經過對全球業務、增長動力及策略重點全面評估後，董事會認為美國為雙重上市的合適地點；透過提高公司股份流動，可讓美國及全球股東更易接觸公司股份，穩步增強創造價值。

提高股份流動 創造價值

業績方面，上半年新秀麗銷售淨額錄得17.69億美元（見表），按年相若，撇除匯兌影響則升2.8%。其中旗下品牌新秀麗銷售按年增2.7%至9.04億美元。按產品類別劃分的銷售，旅遊按年跌1.1%至11.61億美元。

撇除匯兌影響 銷售淨額升2.8%

以地區銷售劃分，佔銷售淨額比例最大的亞洲按年下跌2%至6.80億美元，惟撇除匯兌影響後反升2%。當中首季來自中國銷售按年增23%，但次季轉跌3.5%，公司主要由於國內消費需求趨向疲弱，但總結上半年中國銷售仍升7.6%至1.46億美元。同時，印度地區的價格競爭亦加劇，上半年銷售按年下跌10.6%至1.12億美元

中國銷售次季轉跌 研品牌價格定位

公司管理層於網上業績會時表示，雖然中國市場短期內面對逆風，但以市佔率而言，公司仍有很大的增長空間，包括重新研究旗下品牌新秀麗的價格定位。至於印度市場，管理層指在當地設有工廠，不太擔心面對關稅風險，加上配合公司嚴謹的成本控制，對當地中期銷售環境有信心。

展望未來，新秀麗行政總裁Kyle Francis Gendreau指出，公司繼續看到銷售增長放緩趨勢，市場上的促銷活動有所增加，尤其於入門級價位，故首要任務仍然是推動高質量銷售，並控制促銷折扣及管理開支。

他續稱，國際旅客人次繼續提升並預期於今年恢復到疫情前水平，而北半球夏季高峰期對航空旅行的需求仍然殷切。由於消費者繼續優先考慮旅遊，儘管目前存在不利因素，但公司依然看好前景。

新秀麗昨績前股價收報21.15元，跌2.5%，成交4940萬元。