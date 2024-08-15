譚仔上季稅後盈利挫62%

集團指隨着市場競爭日益白熱化，折扣力度普遍增強，除進一步推出創新產品及開設新店，亦提供更多超值優惠及特價套餐，力求吸引客流及刺激消費。相關策略及加大力度於外送平台推廣宣傳，期內收入表現平穩，惟經營溢利受影響。

日本業務續增長 星收入停滯

譚仔續稱，日本業務繼續取得進展，收入增長及營運效率提升，惟新加坡收入停滯不前，激烈競爭及經濟環境不明朗亦令內地業績受壓。由於執行擴充計劃及特許經營措施令企業開支相應上升，期內除稅後溢利按年減61.8%。

展望未來，譚仔將積極拓展收入來源，有見日式餐飲概念於香港愈來愈受歡迎，公司與母企訂立合作安排，於今年4月推出以日式牛肉飯為賣點的全新概念品牌店「山牛」，至今市場反應熱烈。此外，集團計劃明年3月底止財年為另一特許經營品牌「丸亀製麵」開設新店，預期引入上述新品牌將令產品組合更趨多元化，並於香港開拓推祟日式餐飲新客源。特許經營業務方面，集團正籌備澳洲開設首家特許經營店，料今年底開業；與東南亞國家其他潛在特許經營伙伴的磋商亦順利。