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美7月CPI升2.9％低預期 「聯儲局線人」：下月議息焦點在幅度

【明報專訊】美國通脹溫和增長，7月消費者物價指數（CPI）按月升0.2%，按年升幅回落至2.9%，低於市場預期的3％，亦是2021年3月以來首次回落至3%以下。剔除波動較大的食品及能源價格，7月核心CPI按月升0.2%，符合預期，按年升幅則下滑至3.2%，是連續4個月按年下降，並且是逾3年低位，反映通脹增長持續呈下行趨勢。

有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，7月CPI為美聯儲在下次9月中的會議啟動減息「掃清道路」，不過由於就業市場近期出現轉弱的迹象，9月會議的焦點，將會是維持四分之一厘的傳統減幅，還是將減幅擴大至半厘。他指出，7月CPI數據無助於美聯儲決定減息幅度，決策的關鍵在於就業市場數據，包括每周公布的美國首次申領失業救濟人數，以及9月6日公布的8月非農就業數據。

分析：未顯示有減息半厘迫切

信安資產管理首席全球策略師Seema Shah指出，通脹數據掃除了可能妨礙美聯儲9月啟動減息的障礙，但數據並未顯示減息幅度擴大至半厘的迫切性。LPL Financial首席經濟學家Jeffrey Roach亦稱，除非全球經濟再次遭遇衝擊，否則美聯儲很可能在9月減息0.25厘。

納指早段再跌0.8%

芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員昨晚押注9月減息0.25厘的概率為五成半左右，相比一周前的概率只有三成。交易員昨晚押注美聯儲9月減息半厘的概率為四成半，而一周前的概率接近七成。最新數據反映，減息0.25厘的預期增強，與減息半厘的選項接近五五波。美股三大指數早段下滑，科技股及晶片股有回吐，納指早段跌0.8%。

全球最大主權財富基金——挪威政府全球養老基金（GPFG）公布，今年上半年減持了光刻機巨頭ASML（美：ASML）、Meta（美：META）及諾和諾德（美：NVO）的股票，儘管這3家企業仍在其十大持倉之列。該基金另增持了三大能源股——埃克森美孚（美：XOM）、殼牌（美：SHEL）及英國石油（英：BP）的股票。今年上半年，該基金錄得1380億美元（約10,764億港元）的利潤，期間整體回報率為8.6%，而股票投資組合的回報率更達12.5%，主要受惠於科技股升勢及AI投資熱。

英國繼5月和6月的CPI按年各升2%後，7月CPI升幅微升至2.2%，但仍低於經濟學家及英倫銀行的預測。備受關注的服務業通脹率在7月的按年升幅由5.7%降至5.2%，是逾兩年來最低水平。貨幣市場數據反映，交易員押注英倫銀行今年底前將減息半厘。英鎊兌美元昨最多跌0.3%，低見1.282。

新西蘭提早減息 降0.25厘

隨着經濟放緩及通脹回落，新西蘭央行昨出乎意料提早進入減息周期，將官方現金利率（OCR）由5.5厘降至5.25厘。這是該央行逾4年來首次減息，並較該央行的減息預期，幾乎提早一年。新西蘭央行最新預計，OCR將在第四季進一步下降，並在明年中以前將下降1厘。紐元兌美元昨跌逾1%至0.6004。紐幣兌港元報4.68左右。

（綜合報道）

[國際金融]