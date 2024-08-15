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M&M's母企2340億購品客薯片製造商

【明報專訊】《華爾街日報》報道，以生產M&M's、Snickers和Skittles等糖果而聞名的Mars，以接近300億美元（約2340億港元）的價格，收購品客（Pringles）薯片等零食製造商Kellanova（美：K），是今年規模最大的收購交易之一。

Kellanova早段升7％

私人控股的Mars表示，同意在全現金交易，以每股83.5美元的價格收購Kellanova。路透社指出，收購價較路透社首次報道收購談判消息前的8月2日收市價，有大約33%溢價。該公司股價早段升逾7%至80美元左右。

Kellanova於去年10月從家樂氏（Kellogg）分拆出來，銷售品客、Cheez-It、Pop-Tarts及Eggo等零食品牌，以及北美以外的穀物業務。至於增長緩慢的北美穀物業務，則易名為WK Kellogg，主要經營Frosted Flakes和Froot Loops等穀物品牌。 Kellanova在2023年的銷售額超過130億美元。

受通脹等影響，Kellanova也面臨銷量增長疲軟的問題。該公司8月初表示，第二季可比銷售額增長4%，價格上漲，抵消了銷量下降的影響。Kellanova表示，在許多地區的銷量正在改善，並且在北美恢復增長。

收購Kellanova後，Mars將在超市擁有薯片及餅乾等貨架，在零食市場佔據更大份額。根據GlobalData的數據，Mars在美國零食市場佔有4.54%的份額，而Kellanova則佔有約3.9%。Mars行政總裁Poul Weihrauch表示，Mars有大量機會，進一步發展可持續的零食業務。自2020年以來，Mars已收購零食棒製造商Kind的北美業務、Nature's Bakery及水果零食品牌TrüFrü。

（綜合報道）

[國際金融]