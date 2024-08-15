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UGC 創作者是營銷的新貴？

【Presented by：WAW Creation】用戶生成內容（UGC）過去一直只是品牌營銷的副產品，當中延伸出很多所謂Micro-Influencer式的合作。然而內容只用硬銷的手法，因為相對比UGC較易處理。

Presented by：WAW Creation

Gen Z世代熱中創作內容

但隨着Gen Z世代熱中創作內容，並且AI技術的快速進步，UGC將會變得更加舉足輕重，品牌更專注以UGC建立信任，並增強品牌可信度。最近我發現外國興起有UGC Creator（創作者）的職業，這一風氣又會否成為未來的品牌內容營銷新策略？

零售空間的新體驗革命

伴隨零售空間的演變，參考外國的一些發展，零售店舖更似沉浸式和互動式的體驗館，真正的銷售都集中網上進行。因此店內的裝潢設計和「IG-able」打卡場景變得比銷售更重要。當中透過更加入AR (擴增實境) 等鼓勵顧客拍攝並分享體驗，例如虛擬服裝試穿和化妝等，顧客願意分享照片比起在店購買更有影響力，更幫助品牌產品的推廣。

更專注創作真實高質內容

雖然品牌大使 (Brand Ambassador)計劃在外國市場已經流行多時，此趨勢配合Affiliate Marketing（聯盟式營銷）正在亞太地區迅速增長。同時，因為UGC的重要性，我發現有新興職業「UGC創作者」應運而生。比起網紅Influencer等，UGC創作者更專注於為品牌創作真實且高品質的內容，而非專注自己的受眾群體。

強調跟目標受眾產生共鳴

UGC創作者通常會製作照片、影片、評價、開箱影片及教程等內容，這些內容主要以能夠與品牌的目標受眾產生共鳴為目標。當然，品牌也要面臨如何有效地與這些創作者合作，又保持內容的真實性的挑戰。

這股UGC創作者風，對營銷界又是好是壞？

 

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

https://social-stand.com

bernie@social-stand.com