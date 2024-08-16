阿里上季經調整利潤407億 勝預期 CEO：提升用戶體驗 帶動淘天業務重回增長

集團首財季收入按年升3.88%至2432.36億元，稍遜預期的2498.48億元；淘天集團收入約1113.73億元，按年跌1.4%，當中線上GMV（商品交易總額）及訂單量按年分別錄高單位及雙位數增長，客戶管理收入（CMR）按年升1%，主要由於線上GMV增長部分被實收率（Take rate）下降所抵消。阿里巴巴昨收市跌2.43%，報76.4元，美股（美：BABA）早段曾升逾2%。

阿里雲投入增 自由現金流跌56%

阿里首席執行官吳泳銘表示，專注於通過好貨好價好服務策略提升用戶體驗，淘天業務重回增長軌道，市場份額穩定後，今季將聚焦提高實收率及商業化措施，新產品形態如直播及百億補貼需時推動；加上4月推出的廣告產品「全站推廣」表現逐漸加速，相信推出後6至12個月有明顯效果及進展。

首席財務官徐宏續稱，上季實收率受變現率較低的新模式影響，不過未來將趨向穩定，包括淘天料於9月採納商家反饋後實施0.6%的技術服務費計劃，將帶來收入貢獻及提升實收率；全站推廣亦可帶動CMR，預料未來數季CMR及GMV增速差距可收窄。

此外，阿里旗下雲智能期內收入錄265.49億元，按年增6%，主要受AI相關產品在內的公共雲產品收入錄雙位數增長驅動；資本支出按年升74.6%至69.27億元，自由現金流按年跌56%至173.72億元，主因阿里雲基礎設施投入增加，以及減少直營業務造成影響。

徐宏解釋，市場對雲服務有強勁及積壓需求，未來數季將維持該資本開支水平。現金流下跌除了雲業務支出，亦涉及考慮到營運效率不高而主動減少淘天的直營業務，業務規模縮小影響只屬暫時。他又提到，非核心業務如餓了麼、高德等，將繼續提升經營效率，大概可在一兩年內實現盈虧平衡。

餓了麼高德盼實現盈虧平衡

吳泳銘強調，只要服務器上架就會滿載客戶及產生收入，相關資本開支在最近數季的投資回報率（ROI）非常可觀，空置率亦有限。

阿里國際數字商業集團（AIDC）上季收入按年升32%至292.93億元，AIDC首席執行官蔣凡表示，Lazada今年7月首次實現EBITDA盈利，未來根據市場情况調整，會繼續改善效率及追求更健康增長。

明報記者