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內房不振 首7月全國地產投資跌10.2%超預期

【明報專訊】國家統計局公布，今年首7個月全國房地產開發投資6.0877萬億元，按年下降10.2%，市場預期跌幅為9.9%；其中住宅投資46,230億元，下降10.6%。

住宅竣工面積下跌21.8%

首7個月房地產開發企業房屋施工面積按年下降12.1%。其中，住宅施工面積下降12.7%。房屋新開工面積下降23.2%。其中，住宅新開工面積下降23.7%。房屋竣工面積下降21.8%。其中，住宅竣工面積下降21.8%。

首7個月新建商品房銷售額5.33萬億元，下降24.3%，其中住宅銷售額下降25.9%。7月底商品房待售面積7.39億平方米，按年增長14.5%。其中，住宅待售面積增長22.5%。

一線城新建住宅售價環比跌0.5%

另外，7月份一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.5%，降幅與上月相同；其中，北京、廣州和深圳分別下降0.5%、0.8%和0.9%，上海上漲0.2%。7月份一線城市新建商品住宅銷售價格按年下降4.2%，降幅比上月擴大0.5個百分點；其中，北京、廣州和深圳分別下降3.3%、9.9%和8.0%，上海上漲4.4%。

中指研究院表示，全國層面受高基數效應減弱影響，首7個月新建商品房銷售額、銷售面積按年降幅續收窄；隨着政策效果減弱及市場傳統淡季來臨，新房市場仍面臨較大調整壓力。但下半年在高基數影響減弱下，全國新房銷售按年降幅預計將繼續收窄，同時國企收儲政策的落實推進也是決定市場恢復節奏的重要因素。