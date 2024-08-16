京東次季經調整純利增69% 勝預期

美股盤前一度升逾6%

季內京東總收入升1.2%至2913.97億元，其中商品收入維持約2339.08億元，當中的電子產品及家用電器商品收入跌4.6%至1450.61億元，日用百貨商品收入則升8.7%至888.47億元，服務收入574.89億元，升6.31%。綜合上半年，集團股東應佔淨利潤升53.98%至197.74億元，經調整純利增44.6%至233.6億元。

首席財務官單甦解釋，次季電子產品及家用電器品類表現受到高基數的影響而令收入下跌，至於日用百貨品類，尤其大商超品類，依然保持強勁增長。單甦又提到，京東在大促季，通過供應鏈能力和有紀律的投入繼續提升價格競爭力，而非依賴於補貼，得益於此，上季毛利率按年大幅提升137個基點至15.8%，帶動經調整經營利潤和淨利潤均達到歷史新高。許冉表示，次季不斷加強供應鏈能力和用戶體驗，在中國電商行業中建立差異化能力，通過規模效應和採購效率持續提升，為用戶帶來天天低價。

京東健康上半年多賺三成

另外，系內的京東健康（6618）上半年收入按年升4.6%至283.43億元，期內純利錄20.34億元，按年升30.2%，經調整經營盈利26.43億元，按年升8.5%。不派中期息；京東物流（2618）次季股東應佔盈利飆升4.76倍至20.26億元，經調整股東應佔盈利亦增2.56倍至21.98億元，按年增2.56倍。上半年計，股東應佔盈利22.64億元，去年同期股東應佔虧損6.37億元，經調整股東應佔盈利27.39億元，去年同期虧損為9557萬元。