港股缺方向 成交連續5日不足千億

北水淨流入66億

恒指昨日早段一度下跌186點，短暫失守17,000點關口後回穩，一度反彈高見17,283點，惟隨後升幅逐步收窄，午後恒指大部分時間稍高於17,000水平窄幅上落。國指昨升10點或0.17%至6035點，而科指則跌11點或0.33%至3384點。昨日北水淨流入66.35億元，終止本周三的單日淨流出10.42億元。

追蹤本港股指交易所買賣基金（ETF）昨日獲昨北水青睞，盈富基金（2800）、南方恒生科技（3033）及恒生中國企業（2828）分別獲淨買入25.59億、3.78億及3.75億元。騰訊及中移動（0941）亦分別獲北水淨流入8.37億元及6.12億元，北水淨流出最多的股份為美團（3690），淨流出2.1億元。中海油（0883）及中芯國際（0981）亦分別被北水沽1.61億元及529萬元。