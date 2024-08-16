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長實上半年少賺17% 中期息削近一成

【明報專訊】長實（1113）2024年上半年少賺16.73%至86.03億元，每股盈利為2.44元，按年跌15.3%；投資物業重估前的半年溢利為67.26億元，按年跌11.22%；每股溢利為1.91元，按年跌9.5%。每股中期息按年減9.3%至0.39元。

上半年長實物業銷售業務收益按年跌48.4%至18.21億元；上半年已確認之物業銷售收入為46.35億元，按年跌43.8%，當中本港佔26.01億元，按年跌39.74%，內地收入為17.61億元，按年跌50.28%。

在分析員會議上，主席兼董事總經理李澤鉅談到連續在2023年全年及2024年中期削減派息，認為派息與業績掛鈎是合理。公司除了在股息外，亦透過回購回報股東，公司仍存在資產淨值折讓，故單是上半年已斥15.38億元回購4865.6萬股。

連續削派息 李澤鉅：與業績掛鈎合理

李澤鉅又多次指出，長實淨負債率僅5.5%，仍處非常低水平，將繼續物色投資。長實的多元資產組合帶來跨地域與業務經常性收入為其帶來韌力，且集團一直非常有耐心，「簡單來說，因為我們有國際資產，所以當香港或內地有龐大的投資機會時，可以有能力隨時動用大量資金回來進行投資」。

面對香港市場方面，李澤鉅表示會繼續採貨如輪轉的方式按步推售物業項目，應對市場挑戰。