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聯想首財季多賺38% 收入增兩成

標籤：經濟

【明報專訊】聯想（0992）公布截止6月底止首財季業績，盈利按年增38%至2.43億美元，收入增長20%至154.5億美元，為過去兩年半以來首次錄得雙位數增長，但毛利率跌0.9個百分點至16.6%。集團預期，人工智能電腦（AI PC）將推動個人電腦市場加快進入新一輪換機周期，到2027年將佔到個人電腦的過半總量。董事長楊元慶強調，AI絕對不是泡沫，認為未來AI的發展一定是公共智能和私有智能構成的混合智能。

楊元慶強調AI絕非泡沫

按業務劃分，智能設備業務首季收入升11.3%、而經營溢利升27%至逾8億美元；方案服務業務溢利增近10%、基礎設施方案業務虧損則顯著收窄。楊元慶早前估計，非個人電腦業務收入，將在兩三年內達到50%，但到6月底已升至47%，他直言已超目標進度，未來會繼續分散發展業務，將推出更多混合式人工智能產品和方案。被問及AI是否泡沫，楊元慶指AI絕不是泡沫，但認為僅有公共AI並不足夠，未來發展一定是公共智能和私有智能構成的混合智能，「聯想賭在這個方向上，一定不會錯」。

季內基礎設施方案業務集團經營虧損收窄至3700萬美元，虧損主因是開發新項目的投資增加，以及舊項目升級進度較預期慢。集團總體毛利率跌0.9個百分點至16.6%，首席財務官黃偉明稱，主要受利潤率較低基礎設施方案業務（ISG）拖累，但相信隨着ISG市場佔有率提升，以及其他主營業務營運表現理想，有信心今年餘下季度集團毛利率會回升。

智能設備業務集團連續第四個季度錄得超越市場的增長，個人電腦及智能手機分部的高端產品銷售額分別增加21%及142%，楊元慶特別提到手機分部表現理想，現時集團在中國市場以外的市佔率較2020年第二季已高出兩個百分點，為全球第六大供應商。集團將進一步投資於配件和辦公協作解決方案的非個人電腦領域，智能手機業務將優先考慮產品組合的擴張和提高產品溢價高端，以提高各區域的市場份額。