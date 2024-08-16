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聯通多賺11% 中期息增逾兩成

標籤：經濟

【明報專訊】中國聯通（0762）公布，上半年賺137.9億元（人民幣，下同），按年升11.3%。派中期息0.2481元，按年多派22.2%，每股盈利0.45元，中期派息比率約55.13%，較去年增4.38百分點。公司形容股息增速顯著高於每股基本盈利增速，股東回報持續提升，而展望全年，有信心實現營業收入穩健增長、利潤雙位數增長。

冀實現全年利潤雙位數增長

聯通上半年資本開支239億元，按年跌13.4%。聯通高級副總裁唐永博表示，維持全年資本開支預算於650億元不變，且資本開支的佔比也會隨着公司收入規模的持續增長而下降。公司的主要方向是推動設備更新和技術改造，淘汰落後、低質、低效的設備。投資結構方面，公司將主要加強計算基礎設備的建設，預計今年在算網數智業務上的投資佔整體投資的比例將上升。

聯通上半年自由現金流為53.9億元，按年跌49.6%。集團執行董事兼首席財務官李玉焯表示，跌幅主要是因為上半年經營現金淨流入按年跌90億元至292.9億元，但強調仍為合理健康水平。

上半年營業收入增長2.9%至1973.4億元，當中主要反映數據服務的算網數智業務收入達435.4億元，按年升6.6%，佔營業收入佔比微升0.8百分點至25.8%。

有關國際化業務，聯通董事長兼首席執行官陳忠岳表示，聯通要做好國際化經營，目前公司有14個區域有國際通訊業務出入口局的許可，有助於聯通去擴充國際市場。