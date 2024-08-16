moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

銀娛半年多賺52% 復派中期息

【明報專訊】銀河娛樂（0027）昨日公布6月底止中期業績，上半年多賺52%至44億元；期間淨收益按年上升37%至215億元；經調整除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）亦按年增長37%至60億元。第二季度計，淨收益按年亦升26%至109億元，按季則升12%；經調整EBITDA為32億元，按年升28%，按季上升12%。銀娛恢復派每股派中期息0.5元。

貴賓博彩收益按年增長56%

該集團期內所有博彩及建材項目均錄得盈利，澳門銀河、星際、百老匯、城市娛樂會及建材業務分別錄得EBITDA約53.95億元、8.25億元、1200萬元、900萬元及3.66億元，當中百老匯更扭虧為盈，其他項目均呈現增長，當中旗艦項目澳門銀河及星際分別錄得增長34.3%及42.7%。

若按業務劃分，博彩部門內，貴賓博彩收益達26.9億元，按年增長55.9%；中場博彩收益更達160.19億元，按年增長42.8%；角子機博彩收益也達12.58億元，按年增長61.3%。包括商場、酒店等其他非博彩部門，期內錄得收入30.89億元，按年增長34.5%。

期內集團維持淨持現金252億元，旗下新項目約有100間。豪華空中別墅的銀河嘉佩樂會於2025年中開業，並正評估在星際酒店進行一系列升級工程。另目標發展樓面達60萬平方米的澳門銀河第四期，將在2027年竣工。