銀娛半年多賺52% 復派中期息

貴賓博彩收益按年增長56%

該集團期內所有博彩及建材項目均錄得盈利，澳門銀河、星際、百老匯、城市娛樂會及建材業務分別錄得EBITDA約53.95億元、8.25億元、1200萬元、900萬元及3.66億元，當中百老匯更扭虧為盈，其他項目均呈現增長，當中旗艦項目澳門銀河及星際分別錄得增長34.3%及42.7%。

若按業務劃分，博彩部門內，貴賓博彩收益達26.9億元，按年增長55.9%；中場博彩收益更達160.19億元，按年增長42.8%；角子機博彩收益也達12.58億元，按年增長61.3%。包括商場、酒店等其他非博彩部門，期內錄得收入30.89億元，按年增長34.5%。

期內集團維持淨持現金252億元，旗下新項目約有100間。豪華空中別墅的銀河嘉佩樂會於2025年中開業，並正評估在星際酒店進行一系列升級工程。另目標發展樓面達60萬平方米的澳門銀河第四期，將在2027年竣工。