moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

巴菲特「抄底」 美妝股Ulta早段升11％

【明報專訊】「股神」巴菲特投資旗艦巴郡（美：BRK.A；美：BRK.B）向美國證交會（SEC）提交的申報文件披露，在第二季淨沽出價值755億美元的股票持倉之際，建倉美妝股Ulta Beauty（美： ULTA）及美國航空及國防供應商海科航空（Heico）（美：HEI）。Ulta早段股價升11％至365.4美元，而海科股價亦升近4％見245美元。截至周三收市，巴郡對Ulta及海科的持股價值，分別為2.27億美元及2.47億美元。

同時增持安達保險西方石油

Ulta因收入增長穩定，且市場份額可觀，被視為美妝行業的領跑者。不過Ulta自3月公布了令人失望的前景指引，透露供應鏈成本上升及促銷活動增加，損害了利潤率。該公司股價今年累計下跌三分之一，可能因此吸引巴郡「抄底」。

巴郡第二季另增持了安達保險（Chubb）（美：CB）及西方石油（美：OXY）。巴郡此前公布業績時已透露，次季將蘋果（美：AAPL）倉位減少近一半，令蘋果股票在其投資組合的佔比降至三成。FactSet的數據顯示，按周三收市價計算，蘋果的預測市盈率為30倍，惟iPhone收入已連續兩季下降。Cheviot Value Management指出，企業估值很重要，「看到巴菲特大規模減持蘋果，鬆了一口氣。」

對冲基金巨頭橋水的申報文件亦顯示，在次季跟巴郡一樣，大幅減持蘋果；另減持了Nvidia（英偉達）（美：NVDA）。此外，經歐美等反壟斷機構多年施壓後，蘋果周三公布將在稍後推出的iOS 18.1系統，開放iPhone的NFC無接觸支付功能給歐美、日本及澳洲等地的第三方軟件開發商。此舉將允許銀行及其他支付服務與Apple Pay競爭。

對冲基金橋水減持蘋果Nvidia

蘋果過往以安全考慮為由，一直沒有向其他軟件開發商開放NFC功能，未來將允許第三方軟件商將該功能用於店內支付、交通卡、工作證、酒店鑰匙等。iPhone用戶還可將第三方支付軟件，預設為默認支付系統，全面取代Apple Pay，可能威脅到蘋果從Apple Pay交易產生的收入。

不過蘋果表明，軟件開發商須與蘋果簽訂商業協議，承諾遵守安全及私隱規則，並向蘋果支付相關費用，才可使用NFC功能。

（綜合報道）

[國際金融]