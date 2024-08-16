巴菲特「抄底」 美妝股Ulta早段升11％

同時增持安達保險西方石油

Ulta因收入增長穩定，且市場份額可觀，被視為美妝行業的領跑者。不過Ulta自3月公布了令人失望的前景指引，透露供應鏈成本上升及促銷活動增加，損害了利潤率。該公司股價今年累計下跌三分之一，可能因此吸引巴郡「抄底」。

巴郡第二季另增持了安達保險（Chubb）（美：CB）及西方石油（美：OXY）。巴郡此前公布業績時已透露，次季將蘋果（美：AAPL）倉位減少近一半，令蘋果股票在其投資組合的佔比降至三成。FactSet的數據顯示，按周三收市價計算，蘋果的預測市盈率為30倍，惟iPhone收入已連續兩季下降。Cheviot Value Management指出，企業估值很重要，「看到巴菲特大規模減持蘋果，鬆了一口氣。」

對冲基金巨頭橋水的申報文件亦顯示，在次季跟巴郡一樣，大幅減持蘋果；另減持了Nvidia（英偉達）（美：NVDA）。此外，經歐美等反壟斷機構多年施壓後，蘋果周三公布將在稍後推出的iOS 18.1系統，開放iPhone的NFC無接觸支付功能給歐美、日本及澳洲等地的第三方軟件開發商。此舉將允許銀行及其他支付服務與Apple Pay競爭。

對冲基金橋水減持蘋果Nvidia

蘋果過往以安全考慮為由，一直沒有向其他軟件開發商開放NFC功能，未來將允許第三方軟件商將該功能用於店內支付、交通卡、工作證、酒店鑰匙等。iPhone用戶還可將第三方支付軟件，預設為默認支付系統，全面取代Apple Pay，可能威脅到蘋果從Apple Pay交易產生的收入。

不過蘋果表明，軟件開發商須與蘋果簽訂商業協議，承諾遵守安全及私隱規則，並向蘋果支付相關費用，才可使用NFC功能。

（綜合報道）

[國際金融]