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楊智佳：京東物流待走勢好轉 分段吸

【明報專訊】恒指昨日下跌4點，收報17,109點，主板成交增至879億元。港股交投略回升，除了騰訊（0700）業績後、阿里（9988）績前成交增加以外，其他藍籌均比之前活躍，情况能否持續有待觀察。

昨日一系列中國經濟數據之中，7月社會消費品零售總額表現比預期略佳，按年升2.7%，扣除汽車則有3.6%增長。細項當中，日用品消費繼續跑贏周期消費，糧油食品類及飲料類分別按年升9.9%及6.1%，周期性的服裝、化妝品、金銀珠寶、家電分別跌5.2%、6.1%、10.4%及2.4%，體育及娛樂用品增長10.7%較理想，通訊器材消費按年升12.7%表現最佳，刺激到手機零件股瑞聲科技（2018）及舜宇光學（2382）分別升4%及1%。通訊器材消費回升，未知能否持續至下半年旺季。當然，總好過所有細項均表現平庸。

房地產數據持續欠理想，年初至今，住宅新開工面積3.17億平方米，竣工面積2.19億平方米；其中，7月住宅新開工面積3936萬平方米，竣工面積2608萬平方米。新開工面積代表未來的竣工面積，於房地產市道疲弱之下，數據反映中長期供應仍會持續增加，這樣會阻礙復蘇進度，換來以減價換銷量的格局。內地樓價未能產生財富效應，自然影響到消費需求。

今年1至7月，內地固定資產投資按年升3.6%，單計7月份按月下降0.17%，民間固投繼續按年持平。房地產疲弱，消費增長低，美國的科技制裁夾擊，國產替代未能為民企產生厚利，導致沒有吸引的項目去投資，成為民間固投沒增長的原因。

內地經濟未見突破 Ａ股港股築底需時

上述房地產、消費、固投將繼續產生連鎖效應，人民銀行暫時採取較保守的貨幣政策，地方政府銀根緊絀導致難施展大規模財政政策，從簡單的國內生產總值算式C＋I＋G＋（X-M）來看，內地經濟情况未見突破。從基本因素來看，A股及港股築底需時。

昨日阿里巴巴及京東系股份公布業績前，股價均遇沽壓。京東集團（9618）（美：JD）績後於美股盤前反彈3%，反而京東物流（2618）業績更值得留意。京東物流今年第二季收入442.08億元人民幣，按年升7.7%，按季升4.9%。期內營業成本按年升3.5%，少於收入升幅，因此毛利率由首季8.3%升至第二季11.9%。

京東物流現價非常吸引

對於毛利率上升，該公司解釋是產品及網絡結構改善、技術令運營效率提升、以及精細化管控令資源使用效率提升所帶動。生意增加了，期內員工開支升13.1%，外包成本略為下降3%，租金成本及燃料、包裝、維修等成本不變等等，看來效率提升方面做得很不錯。

兩年前入股德邦控股後，來自母公司京東集團生意比例降至30%，情况更健康，京東物流或靠科技為德邦改善效率，從而提升了毛利率。以上半年每股盈利計，京東物流年度化市盈率約10倍。物流生意難免受到經濟周期拖累，京東物流能利用科技提升效率，且看能否抵抗經濟洪流。

展望未來，高科技推動無人貨倉發展，加上自動駕駛提升效率，京東物流現價屬非常吸引，能否大升或只是時間問題。待股價走勢好轉，便可分段向上吸納。

[楊智佳 還看今朝]