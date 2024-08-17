阿里京東領漲 港股升321點返牛熊線 成交重上千億 長和系聯想放榜後捱沽

明報記者 周永雄

日經平均指數大升3.64%，韓國綜合及台灣加權指數分別升2.89%和2.07%。國指升2.1%，至6161點；科指升2.2%，至3459點。

ATMXJ貢獻恒指160點升幅

本周計，港股三大指數連升兩周，當中國指累升144點或2.39%，創3個月最大按周升幅，而恒指累升340點或1.98%，科指累升23點或0.67%。北水淨流入47.25億元，較周四減少28.78%，連續第2日流入，累計流入113.6億元。

ATMXJ共5隻重磅科技藍籌股已貢獻恒指約160點，約佔恒指上升點數一半。京東系最突出，京東集團（9618）和京東健康（6618）均升逾8%，為升幅最大兩藍籌；京東物流（2618）大升約21.9%，報9.49元。阿里巴巴（9988）績後股價重越80元，收報80.1元，升4.84%，見5月22日以來近3個月高位。美團（3690）升5.17%，單隻已推高恒指50點。騰訊（0700）升1.14%。

分析：後市要再升須成交配合

業績後，長和系逆市向下，跑輸大市，長和（0001）跌3.67%，成跌幅最大藍籌，長實集團（1113）及長江基建（1038）分別跌2.53%及1.32%。美國急減息預期降溫，其他地產股亦偏軟，下周公布業績的恒地（0012）及鷹君（0041）無升跌，希慎興業（0014）跌約0.56%。港鐵（0066）升5.17%，聯通（0762）升3.19%。聯想（0992）績後遭匯豐及里昂降目標價至12.2元，股價跌3.39%，成第二大跌幅藍籌，李寧（2331）收市跌0.76%。

第一上海首席策略師葉尚志表示，目前市場氣氛回暖，互聯網領漲，打開反彈空間，但港股從本月初的低位16,441點已反彈1000點，回升至接近17,500至17,700點的中短期反彈阻力區，港股能否進一步向上突破視乎大市成交量能否持續回升。