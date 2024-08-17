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金沙中期盈利大增兩倍 不派息

【明報專訊】金沙中國（1928）公布6月底止中期業績，受惠於疫情後業務恢復，股東應佔溢利按年大增2.09倍至5.41億美元，折合約42.2億港元。經調整物業EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）則按年增長24.7%至11.77億美元，折合約91.4億港元。期內不派中期息。

淨博彩收益按年增近25%

該集團稱，期內錄得的淨博彩收益受惠於訪客增加，按年增長24.8%至26.98億美元。連同酒店、購物中心、餐飲、會議及渡輪等非博彩項目，總淨收益按年增長22.7%至35.51億美元。金沙中國又預計總成本達12.5億美元的倫敦人2期項目會於明年初大致完工。期內由於償還19.5億美元2018年SCL信貸融資，因此期內融資成本淨額按年減少23.3%至2.2億美元。

按項目劃分，期內全部項目均錄得EBITDA，當中除了百利宮及澳門金沙之外，其餘皆錄得增長。旗艦項目威尼斯人的EBITDA仍在上半年度貢獻最多EBITDA，按年增長24.7%至7.76億美元。EBITDA增幅最大為倫敦人，期內多賺73%至2.75億美元。

此外，同業永利澳門（1128）日前公布中期業績，期內亦受惠於澳門恢復通關後訪客增長，盈利更按年大增17.2倍，賺15.92億港元，恢復每股派中期息0.075元。

該集團執行董事潘國宏在分析員會議上表示，集團已經在澳門市場投入智慧賭枱一段時間，並相信擷取數據及作出回應，長遠幫助項目再投資。在過去數年，集團已經在數據分析進行投資，現階段是時候全面推出智慧賭枱。永利昨日股價升1.9%。