內地推舊車換新能源車 補貼倍增

具體而言，對報廢上述兩類舊車並購買新能源乘用車的，補貼2萬元（人民幣，下同）；對報廢國三及以下排放標準燃油乘用車並購買2.0升及以下排量燃油乘用車的，補貼1.5萬元。

對2024年4月24日至2025年1月10日前提交的符合條件的補貼申請，均按上述通知的標準予以補貼。其中，對已按此前標準發放的補貼申請，各地按通知的標準補齊差額。

徵關稅後 中資車企歐註冊量挫45%

另自歐盟對從中國出口的純電車加徵關稅後，市場調查機構DataForce整合歐盟16個成員國7月電動車市場數據，顯示包括比亞迪（1211）、上汽在內的中國電動車在歐洲註冊量按月大跌45%。根據歐盟規定，7月5日前註冊的電動車賣給消費者時，可毋須繳付新關稅。這或解釋7月中資車企在歐盟地區的新車註冊量按月急跌，是由於趕在關稅實施前加快出貨推高6月基數。

據Dataforce數據指出，7月中國車企在歐盟電動車市佔率為8.5%，較去年同期的7.4%有所提升。比亞迪7月在這16個市場的新能源車銷量按年增長3倍；上汽旗下品牌MG則下降20%，而Polestar更大減42%。