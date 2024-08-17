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政府料港下半年經濟增長穩定 次季GDP升3.3% 經濟顧問：消費存結構問題

【明報專訊】政府統計處公布今年上半年經濟報告，以及修訂後的經濟數據 ，受惠於整體貨物出口增長強勁，以及整體投資開支上升所帶動，本港實質本地生產總值（GDP）於第二季按年升3.3%，經季節性調整後按季則升0.4%，升幅均與預先估計相同。政府經濟顧問梁永勝表示，本港仍然面對環球經濟增長前景，以及利率走勢不穩定，再加上地緣政治及貿易摩擦等，但預期下半年經濟增長情况大致穩定。

明報記者 江陵凱

按GDP組成分項計，最重要組成部分為私人消費開支，繼首季按年實質升1.2%後，於第二季轉跌1.5%。梁永勝解釋，本港私人消費開支面對長期的結構性問題，如市民消費模式及消費習慣的轉變，同時亦受港匯強勢等周期性因素影響，令港人因匯率關係偏好於外遊消費，令本港私人消費表現欠佳。

政府消費開支回升 出口升幅加快

梁永勝表示，市場普遍認為美國將於下月開始減息，相信港匯過強的周期性問題會逐漸解決。至於消費模式及習慣改變的結構性問題，梁指則需各行業於產出角度進行改變，令消費者有新的消費體驗，以及於消費者投入的角度去研究，利用科技或其他方法降低成本，以提高市民消費時的性價比。

政府消費開支連續四季錄得按年跌幅後轉升，於第二季按年升2%。本地固定資本形成總額按年升6%，較首季0.1%的按年升幅加快。

梁永勝解釋，隨着經濟整體增長，樓宇及建造開支升幅加快至第二季按年升16%，而當中公營部門的開支增幅特別強勁，令有關整體投資開支錄得較強的升幅。

維持今年經濟增2.5%至3.5%預測

其他方面，整體貨物出口按年升7.5%，較首季的升幅6.8%加快。貨物進口按年升3.4%，較首季升幅快0.1個百分點。與旅遊相關的服務輸出及輸入，於季內分別錄得1.4%及12.4%的按年升幅，惟較首季升幅9.4%及18%顯著放緩。

梁永勝表示，本港今年上半年經濟增長為3%，而政府維持今年全年經濟增長2.5%至3.5%的預測，下半年只要達到2%至4%則可符合其全年預測，而11月時會重新檢視其預測，屆時將會給出經濟增長的整數預測，而非一個區間數字的預測。