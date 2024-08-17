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國指納極兔新東方 剔除商湯京東物流

【明報專訊】恒指公司公布指數季度檢討結果，恒指成分股沒有變動，成分股數目維持82隻。國指納入極兔（1519）及新東方教育科技（9901），剔除商湯（0020）及京東物流（2618）。科指則納入ASMPT（0522），剔除平安好醫生（1833），所有變動9月9日（周一）生效，即指數換馬買賣盤料集中在9月6日收市前進行（見表）。

匯控騰訊阿里恒指比重降

恒指方面，雖然恒指成分股沒有變動，但主要重磅股如匯控（0005）、騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）的恒指比重均被降至8%單一股份上限，分別減磅0.16、0.54及0.32個百分點。以截至7月底，追蹤恒指產品的資產規模總值計，料換馬時將分別有2.61億元、8.82億元及5.23億元被動資金淨流出上述三大重磅股。

國指方面，是次被納入國指極兔速遞及新東方，其市值分別達600億元及920億元，料換馬時分別可吸2.47億元及1.98億元。被剔出的商湯及京東物流，原於國指的比例分別為0.35%及0.3%，料換馬時被動資金淨流出1.33億元及1.14億元。科指方面，新納入的ASMPT指數佔比為1.62%，料換馬可吸19.26億元追蹤指數的資金買盤。被剔除的平安好醫生原佔比為0.43%，料換馬時追蹤指數淨流出5.11億元。騰訊、小米（1810）、阿里巴巴、美團（3690）的比重均被調低至8%，京東（9618）及快手（1024）則調高至8%。

科指納ASMPT 平安好醫生出局

恒生綜合指數成分股加入38隻及剔除29隻股份，總數增至518隻，當中有12隻股份為去年或今年上市的半新股，當中市值較大為首間以首家以18C上市的特專公司晶泰科技（2228），以及暫時今年以來的集資王茶百道（2555），有望被滬深交所按平均市值及流通量等條件，被選入港股通名單迎北水。