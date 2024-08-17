李寧少賺8%增派息 料消費需求偏弱

股價曾升近9% 收市倒跌

李寧昨公布業績後，早段見全日高位14.36港元，升近9%，惟其後回吐升勢，收報13.1港元，轉跌0.8%，成交11.11億港元。

按產品種類劃分，鞋類上半年收入按年升4.4%至78.44億元；服裝跌4.7%至53.75億元；器材及配件增30.3%至11.26億元。不過，公司指出期內整體零售流水錄得低單位數下降，新品線下零售流水亦錄得中單位數下降。執行董事兼聯席行政總裁錢煒表示，今年以來消費者愈趨審慎，料將對集團下半年線下流水帶來很大挑戰，故今年營運核心不以規模增長為主要目標，而是透過改善毛利率和管控風險來達到穩定的盈利。

另期內平均存貨周轉期由57天增加至62天，錢煒稱集團以年為單位制定目標，但以季、以月、以周為單位作管控，儘管上半年宏觀環境不斷變化，集團線下流水面對挑戰，但整體庫存水平仍在健康穩定的水平。不過，他指線下流水的挑戰或為集團帶來未來3個月或半年後庫存風險，所以集團會繼續關注整體庫存走勢。

下半年線下流水面對挑戰

富瑞發表報告指出李寧或已重新控制了庫存和成本，認為其正進行品牌轉型的最後階段，料明年夏季推出全新系列產品將重新激發消費者需求。該行又預計公司下半年會優先考慮庫存管理，並等待新產品，這解釋是次全年收入指引下調原因。富瑞修訂李寧下半年的收入預測，下調目標價3.8%至52港元。