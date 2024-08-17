金價升破2500美元創新高 新屋動工量爆疫後新低 美匯受壓

周四公布的美國7月零售銷售增幅創逾一年半高位，顯示美國經濟仍具韌性，緩和了市場對衰退的擔憂。不過昨晚公布的美國7月新屋動工量按月跌6.8%，折合成年率為123.8萬間，是2020年新冠疫情以來最低水平，反映美國樓市在第三季伊始仍然疲軟。之後公布的美國8月密歇根大學的美國消費者信心指數初值升至67.8，高於預期，是5個月來首次增長，再次提振市場信心。

美消費信心升至67.8 高預期

面對好壞參半的數據，大市早段窄幅上落。標普500指數及納指在連升6個交易日後，早段低開。截至周四收市，標指本周上漲3.7%，可望創去年11月以來最大的按周升幅。瑞典確診一宗猴痘新型病毒株病例，恐疫情在非洲以外擴散，猴痘概念股早段飈升，Emergent BioSolutions（美：EBS）及GeoVax Labs（美：GOVX）升逾兩成。

日圓套息重燃 日經收復38000關

受美國零售銷售好轉等消息提振，亞洲股市昨普遍上漲，日經指數升逾千點領漲。市場人士指出，以日圓為中心的套息交易，在兩周前經歷平倉潮後捲土重來。

外匯經紀商ATFX Global Markets的數據顯示，過去一周日圓空倉倉位增加30%至40%，當中很大部分來自對冲基金和高淨值客戶。自8月5日「黑色星期一」以來，日圓兌每美元貶值逾5%，昨曾跌至149水平。受日圓回落推動，出口板塊普遍上漲，日經指數昨升3.6%，收復38,000點關口，較8月5日低位回升超過20%，進入技術性牛市，本周累計升近9%。

日本央行7月底加息的鷹派舉措，加上圍繞美國科技股業績的不安情緒，以及疲軟的非農就業數據，曾推動套息交易大規模平倉，令8月5日的日圓兌每美元漲至141水平，創7個月高位。近日套息交易再趨活躍，關鍵之一是日本央行對再次加息趨於審慎。日本央行副行長內田真一此前表示，若金融市場不穩定，央行不會進一步加息。

若日本央行按兵不動，套息交易的吸引力將會增強。日本最大券商野村控股指出，企業客戶和對冲基金又開始借入日圓，將所得資金投向回報率更高的資產，尤其是在周四公布的美國零售銷售增長高於預期後，套息交易明顯回歸。美國零售銷售數據轉強，促使交易員降低對美聯儲今年的減息預期。

市場期待美聯儲主席鮑威爾下周五（23日）在Jackson Hole全球央行年會的講話，為利率路徑透露更多端倪。

彭博社的策略師Mary Nicola表示，全球央行正轉向寬鬆政策之際，日本央行仍將利率維持在相對於其他央行較低的水平，這意味只要股市保持穩定，套息交易仍會捲土重來。野村駐倫敦的G10貨幣現貨交易主管Antony Foster指出，多個賬戶沽出日圓，買入澳元和英鎊。

M&G投資管理表示，已減少部分日圓長倉，儘管日圓被低估，但這情况仍可能持續一段時間。M&G固定收益主管Jim Leaviss表示，日圓「確實很便宜，但我們沒有愚蠢到認為它會很快重返公允值」。

（綜合報道）

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