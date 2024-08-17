學者料巴菲特 停減持蘋果

卡斯指出，巴郡本周向美國證交會提交的申報文件顯示，第二季末巴郡持有的蘋果股票「確實數量」是4億股，與巴郡長期持有的可口可樂（美：KO）股票數量相同。巴菲特在去年2月的一封致股東信表示，巴郡早在1994年就完成對4億股可口可樂股票的購買。

卡斯稱，如果巴菲特喜歡整數，他可能不打算出售更多蘋果股票，就如巴菲特「永久」持有的可口可樂股票一樣，蘋果也可能是其「永久」持有的股票。

索羅斯吸蘋果

巴郡第一季減持約13%的蘋果持股，並在次季在減持近五成，將持股減至4億股整數。不過巴菲特在5月的巴郡股東大會表示，預計當巴郡非保險業務副董事長阿貝爾（Greg Abel）最終接任巴郡行政總裁時，巴郡仍將持有蘋果股票。

在巴郡減持蘋果股票之際，索羅斯基金管理公司（Soros Fund Management）及對冲基金Third Point都在第二季建倉蘋果股票，利潤將取決於購買時機。

蘋果股價已由今年4月中觸及的2024年低位上漲三成，不過索羅斯和Third Point提交的申報文件，沒有說明建倉的實際時間。截至第二季末，索羅斯的蘋果股票持倉價值為1.79億美元，而Third Point的蘋果持倉價值為4.11億美元。

（綜合報道）

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